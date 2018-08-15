Три кита Травникова. Новосибирск готов принять ученых и бизнес на форуме «Технопром 2018»

«Технопром 2018» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа. По словам врио губернатора региона Андрея Травникова, в этом году форум проводится позднее обычного из-за чемпионата мира по футболу. Еще одной особенностью «Технопрома 2018» Травников назвал то, что власти Новосибирской области , по поручению президента, сейчас развивают научный центр и готовы представить результаты работы на форуме. Кроме того, на «Технопроме» презентуют 12 научных проектов по внедрению новых технологий в промышленность.

Венгрии, Испании, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Травников отметил, что в этом году масштаб форума гораздо шире. Свыше 80 компаний примут участие в выставке. Запланировано около 80 различных деловых мероприятий. Ожидается, что на форуме побывает более 7 тысяч посетителей, в том числе участников из 10 зарубежных стран — КНР

Программа форума обещает быть насыщенной. «Мы постарались сделать пребывание на „Технопроме“ не только полезным, но и интересным для всех гостей, прежде всего, специалистов, которые „занимаются научными разработками, внедрением инновационных разработок в промышленность, и для руководителей промышленных предприятий и корпораций“.

Отдельно на „Технопроме 2018“ будет представлен образовательный блок, посвященный развитию инженерного образования в школах и новым перспективам молодых ученых. Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников рассказал, что министерство вынесет на обсуждение национальный проект „Наука“. „Мы будем готовы представить предложение министерства по поводу логики развития научно-образовательных центров, научных центров мирового уровня и прорывных проектов в области фундаментальных исследований“, — заявил Трубников.

Национальный проект „Наука“ призван реализовать три основных цели, поставленных „майскими указами“ Путина: вхождение России в пятерку ведущих стран по приоритету направления исследований, развитие России как одной из самых привлекательных площадок в мире в сфере инноваций и увеличение затрат государства на научные разработки. „Мы будем предлагать качественно новый формат и организацию научно-образовательных центров мирового уровня. Мы расскажем о своих инициативах и, надеюсь, получим обратную связь. После этого к концу сентября, думаю, паспорт национального проекта будет одобрен и утвержден правительством с учетом обратной связи, полученной от общественности“, — резюмировал замминистра.

Особое внимание организаторы планируют уделить обсуждению проекта „Академ-городок 2.0“, который разработчики рассматривают как будущий регионообразующий кластер. „Мы вкладываем в концепцию „Академ-городок 2.0“ развитие сетевого взаимодействия в рамках крупнейших сибирских центров и ведущих научных организаций для того, чтобы кратно поднять затраты на исследования и разработки в сибирском регионе. Когда я говорю „затраты“, я имею в виду не финансы, а ресурсы всех типов“, — отметил Трубников. — „Академ-городок 2.0“ должен стать местом концентрации перспективных кадров со всей страны, развивающихся в сфере инновационных технологий».

Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко , в свою очередь, подчеркнул, что «Технопром 2018» станет платформой для объединения интересов бизнеса и стартаперов. «Изначально задумка форума состояла в том, чтобы уменьшить барьеры между наукой, образованием и бизнесом. Как известно, новую продукцию существенно легче создать, чем вывести на рынок. Ограничений много. Но по итогам 2017 года государство выделило на инновации 1,6 трлн рублей. В этой связи, конечно, важно выстраивание скоростных интерфейсов между разработчиками и предпринимателям», — отметил Свинаренко.

Промежуточным итогом «Технопрома 2018» должно стать подписание 16 соглашений о сотрудничестве. И это, по словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — еще одно отличие от большинства форума, договоренности на которых не идут дальше слов. «На „Технопроме“ будет действовать венчурная ярмарка и биржа бизнес-контрактов, — проанонсировал Травников . — Надеемся, что будут подписаны конкретные соглашения и созданы заделы для дальнейших проектов».

Спикеры уверены, что форум будет способствовать технологическому прорыву. Андрей Травников вообще считает, что «Технопром» должен выйти за свои границы. По его мнению, в Сибири нужно создать модель управления территорией, на которой сконцентрирован большой научный потенциал. «Наша задача — создать условия для системного пути развития этой территории без ограничений. Всем известна концепция „треугольника Лаврентьева“, где есть три базиса — наука, образование, промышленность. Мы хотим повторить этот успех и укрепить каждую из сторон этого треугольника. Нам бы хотелось, чтобы новосибирский научный центр дал результат для развития промышленности и науки всей Сибири и всей страны. „Технопром“ — хорошая площадка, где мы постараемся отработать первые наши предложения в рамках этой работы», — заключил Травников.