Напротив детсада в Ярославле обнаружили разлив едкой жидкости

Напротив детского сада №52 на улице Маяковского в Ярославле активисты Общероссийского народного фронта обнаружили разлив непонятной жидкости с едким запахом.

К общественникам обратилась местная жительница. Она рассказала, что гуляла с дочкой в лесу и увидела, как неизвестные слили жидкость прямо на тропинку. Когда ребенок с мамой случийно вступили в лужу, они поняли, что вещество разъедает обувь.

Активисты выехали на место происшествия и рассмотрели разлив. Жидкость на тот момент стала серой коркой на земле. На весь район распространился ужасный запах. Воспитатели детского сада, который находится совсем близко, не выпустили малышей на улицу и закрыли все окна в помещении.

В результате общественники обратились в районную администрацию, надзорные органы и полицию.