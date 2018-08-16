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Напротив детсада в Ярославле обнаружили разлив едкой жидкости
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Напротив детсада в Ярославле обнаружили разлив едкой жидкости 

АиФ 16 августа 2018
Фото: АиФ
Напротив детского сада №52 на улице Маяковского в Ярославле активисты Общероссийского народного фронта обнаружили разлив непонятной жидкости с едким запахом.
К общественникам обратилась местная жительница. Она рассказала, что гуляла с дочкой в лесу и увидела, как неизвестные слили жидкость прямо на тропинку. Когда ребенок с мамой случийно вступили в лужу, они поняли, что вещество разъедает обувь.
Активисты выехали на место происшествия и рассмотрели разлив. Жидкость на тот момент стала серой коркой на земле. На весь район распространился ужасный запах. Воспитатели детского сада, который находится совсем близко, не выпустили малышей на улицу и закрыли все окна в помещении.
В результате общественники обратились в районную администрацию, надзорные органы и полицию.
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