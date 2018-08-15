Археологи нашли уникальный жетон об «оплате бороды» времен Петра I

Археологи обнаружили редкий артефакт при исследовании Подзноевского клада, найденного в Пскове , передает ТАСС . Среди монет был так называемый бородовой знак 1699 года. До настоящего момента в России был обнаружен лишь один такой артефакт. Он хранится в Эрмитаже . Отмечается, что сохранность найденного знака оказалась лучше, чем эрмитажного экземпляра.

Бородовой знак, или бородовая копейка — это «металлический жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды».

Пошлину на бороду ввел российский царь Петр I в 1698 году. Бородовой знак нужно было предъявлять при въезде в город в качестве свидетельства того, что пошлина на бороду уплачена. Этот сбор просуществовал 17 лет.