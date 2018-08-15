Ещё
Археологи нашли уникальный жетон об «оплате бороды» времен Петра I
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи нашли уникальный жетон об «оплате бороды» времен Петра I 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Москва24
Археологи обнаружили редкий артефакт при исследовании Подзноевского клада, найденного в Пскове, передает ТАСС. Среди монет был так называемый бородовой знак 1699 года. До настоящего момента в России был обнаружен лишь один такой артефакт. Он хранится в Эрмитаже. Отмечается, что сохранность найденного знака оказалась лучше, чем эрмитажного экземпляра.
Бородовой знак, или бородовая копейка — это «металлический жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды».
Пошлину на бороду ввел российский царь Петр I в 1698 году. Бородовой знак нужно было предъявлять при въезде в город в качестве свидетельства того, что пошлина на бороду уплачена. Этот сбор просуществовал 17 лет.
BFM.RU: последние новости
Католические священники в США десятилетиями растлевали тысячи детей За репосты «причесывают» одинаково? Обсуждение дел о мемах набирает обороты Участники «Марша матерей» перекрыли улицу у Верховного суда
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие54
На Украине призвали порвать все отношения с РФ47
Путин возрождает традицию российских императоров509
В США раскрыли причину невозможности завоевать РФ202
«Волосатый» монстр со дна1
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение