Археологи нашли уникальный жетон об «оплате бороды» времен Петра I 

Археологи обнаружили редкий артефакт при исследовании Подзноевского клада, найденного в Пскове, передает ТАСС. Среди монет был так называемый бородовой знак 1699 года. До настоящего момента в России был обнаружен лишь один такой артефакт. Он хранится в Эрмитаже. Отмечается, что сохранность найденного знака оказалась лучше, чем эрмитажного экземпляра.
Бородовой знак, или бородовая копейка — это «металлический жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды».
Пошлину на бороду ввел российский царь Петр I в 1698 году. Бородовой знак нужно было предъявлять при въезде в город в качестве свидетельства того, что пошлина на бороду уплачена. Этот сбор просуществовал 17 лет.