Образцовый Красноярск

Проект, который появился совсем недавно, — « Красноярск неравнодушный» — набирает обороты. Всего за несколько недель к нему подключились тысячи горожан. Их главная цель — сделать мир вокруг себя лучше. Накануне пример показали жители Кировского района.

Образцовый город начинается с малого. К примеру, с образцового двора. Тысячи красноярцев уже присоединились к акции «Красноярск неравнодушный». Все они делают пространство вокруг себя приятным и комфортным для жизни.

«Это действительно герои нашего города. Мы сейчас работаем с категорией таких вот неравнодушных красноярцев, которые на своем примере без чьего-либо понуждения, да даже без чьего-либо убеждения, по воле своего сердца, собравшись, благоустраивают пространство», — заявил глава города Сергей Еремин

Микрорайон «Образцово» всецело оправдывает свое название. Там на дня разбили «соседский огород». Дети приобщаются к труду, а взрослые получили возможность активно проводить время с пользой. Кроме того вместе с благотворительными фондами и волонтерским центром «Доброе дело» здесь постоянно проходят мастер-классы. к примеру, по изготовлению эко-сумок.

Соседская активность доросла до того, что в парке «Сибсталь» теперь устраивают субботники. В последнем приняли участие 70 человек. Теперь это не запущенное место, а любимое жителями городское пространство.

«Сейчас пришло время сделать проект еще дополнительно по этому скверу, чтобы он был более цивилизованным. Соответственно, нужно получить на это деньги, в том числе из городского бюджета с определенной долей софинансирования жителей. И, наконец, сделать этот сквер, довести его до ума», — заявила депутат красноярского Горсовета Наталия Фирюлина.

В проекте «Красноярск неравнодушный» уже участвуют целыми коллективами, объединениями, дворами и районами.

«Городской проект «Красноярск неравнодушный» невозможен без неравнодушных жителей. В частности, таких, которые живут в Кировском районе. Они готовы поддерживать свою территорию в надлежащем состоянии, проводить спортивные, развлекательные и всевозможные праздники для того, чтобы детям и взрослому населению этого микрорайона всегда было комфортно проживать, — с гордостью сказала глава администрации Кировского района Елена Ланина.

Мы все привыкли за долгое время ждать, когда вокруг все изменится. Но лишь сейчас стали понимать, что только собственными силами можем сделать мир вокруг себя лучше. «Красноярск неравнодушный» уже становится примером для других городов и страны в целом.

«Вы знаете, мы и раньше всегда старались во дворе сделать все красиво. Но вот сейчас, когда это городской проект и про это все говорят, люди стали сами подходить и помогать. Раньше ходили и просто смотрели со стороны, а сейчас все принимают участие. Это очень здорово», — рассказывает Елена Китова, жительница микрорайона.

Проект, безусловно, будет продолжаться — впереди новые районы и новые возможности, новые инициативы и еще больше неравнодушных красноярцев.