Жирафенок Сафари обживается в Белгороде

Коллекцию Белгородского зоопарка украсил редкий представитель африканского континента — сетчатый жираф Сафари. Его приобрели в Калининграде . Малышу нет ещё и года. Пока рост животного позволяет перевозить его на дальние расстояния. Для доставки жирафёнка по суше и по морю была организована целая экспедиция.

Трогательный грациозный большеглазый и длинношеий новосёл родился в самом западном областном центре страны. Путь от Калининграда до Белгорода в общей сложности занял пять дней. В путешествие с берегов Балтики в Центральное Черноземье он отправился в специально сделанном для него транспортировочном вольере с кормовым окном и подъёмной крышей. В дорогу Сафари дали любимое лакомство — сухие ивовые веники, свежую зелень и несколько десятков литров воды.

Николай Белов генеральный директор Белгородского зоопарка: «Чтобы малыш не волновался, каждые два три-часа директор Белгородского зоопарка и главный ветеринарный врач, сопровождавшие его в пути, спускались в трюм и подбадривали жирафёнка. На новом месте Сафари ждали просторный вольер, свежий корм и ласковое обращение сотрудников».

Светлана Матушкина: «Это самое высокое наземное животное планеты. Самцы достигают в высоту шести метров. Жирафёнку Сафари 9 месяцев. Ему ещё расти и расти. Пока его рост составляет два метра семьдесят сантиметров».

Многие зоопарки страны стремились заполучить редкого сетчатого жирафа в свою коллекцию. Калининградские зоологи выбрали Белгородский, создавший самые оптимальные условия для его содержания. Увидеть диковинное парнокопытное здесь мечтали давно. Чтобы ускорить долгожданное событие, посетители даже жертвовали деньги. Общими усилиями удалось собрать 114 тысяч рублей. Всего же на покупку жирафа управляющая зоопарком компания потратила два с половиной миллиона. Малыш чувствует себя хорошо. Привыкает к новому жилищу, на аппетит не жалуется, отдаёт предпочтение веточному корму. Совсем скоро после положенного карантина его выпустят в открытый вольер. В ближайших планах администрации — приобрести для Сафари пару подружек. Светлана Матушкина, Иван Помельников, «Вести-Белгород».