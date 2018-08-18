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В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге
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В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге 

Мир24 1 час назад
Фото: Курские известия
Торжественная церемония прошла в крипте Храма всех святых, сообщает телеканала «МИР 24».
В капсуле — земля из поселка Золотухино и с территории памятника героям-артиллеристам, который расположен в Поныровском районе. Перед закладкой капсулы состоялась литургия, которую провел митрополит Минский и Заславский Павел. Благодаря видеомосту за церемонией могли наблюдать и жители Курской области.
«Русские и белорусы — братья навеки. Это символизирует то, что мы единый народ. Мы живем единой идеей. Попытки разделить нас они нереализуемы. Это действо показывает, что мы реализуем различные проекты, в том числе, и такого плана», — уверен министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков.
На церемонии присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны. Они поделились своими воспоминаниями о событиях того времени.
«Люк закрывается, то пехота, которая на танке бывает, она волнуется. Не закрывать люк механика-водителя и командира танка. Люк не закрывать нужно обязательно», — рассказал участник Курской битвы Петр Колгин.
За отвагу и мужество в боях на Курской дуге летом 1943 года около 40 белорусских офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.
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