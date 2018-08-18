В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге

Торжественная церемония прошла в крипте Храма всех святых, сообщает телеканала «МИР 24».

Сергей Попков. «Русские и белорусы — братья навеки. Это символизирует то, что мы единый народ. Мы живем единой идеей. Попытки разделить нас они нереализуемы. Это действо показывает, что мы реализуем различные проекты, в том числе, и такого плана», — уверен министр связи и информатизации Республики Беларусь

На церемонии присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны. Они поделились своими воспоминаниями о событиях того времени.

«Люк закрывается, то пехота, которая на танке бывает, она волнуется. Не закрывать люк механика-водителя и командира танка. Люк не закрывать нужно обязательно», — рассказал участник Курской битвы Петр Колгин.

За отвагу и мужество в боях на Курской дуге летом 1943 года около 40 белорусских офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

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