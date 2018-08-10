Найденный в Подмосковье клад передали в Исторический музей

Клад, найденный у села Большие Дворы в Московской области , передали в Государственный Исторический музей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры

«Научную экспертизу найденного клада провели в Институте археологии РАН », — заявила глава ведомства Оксана Косарева

Речь идёт о глиняном горшке с 623 серебряными монетами. Его закопали в начале XVII века, незадолго до Смутного времени.