Найденный в Подмосковье клад передали в Исторический музей 

Клад, найденный у села Большие Дворы в Московской области, передали в Государственный Исторический музей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.
«Научную экспертизу найденного клада провели в Институте археологии РАН», — заявила глава ведомства Оксана Косарева.
Речь идёт о глиняном горшке с 623 серебряными монетами. Его закопали в начале XVII века, незадолго до Смутного времени.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что клад эпохи Ивана Грозного нашли в Павлово-Посадском районе. Это произошло во время охранных раскопок перед строительством трассы.