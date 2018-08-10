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Найденный в Подмосковье клад передали в Исторический музей
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Найденный в Подмосковье клад передали в Исторический музей 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Клад, найденный у села Большие Дворы в Московской области, передали в Государственный Исторический музей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.
«Научную экспертизу найденного клада провели в Институте археологии РАН», — заявила глава ведомства Оксана Косарева.
Речь идёт о глиняном горшке с 623 серебряными монетами. Его закопали в начале XVII века, незадолго до Смутного времени.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что клад эпохи Ивана Грозного нашли в Павлово-Посадском районе. Это произошло во время охранных раскопок перед строительством трассы.
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