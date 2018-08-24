Ещё
Вниманию горожан: готовимся к сдаче ГТО на специальной площадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вниманию горожан: готовимся к сдаче ГТО на специальной площадке 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 5 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
На базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивного комплекса „Дружба“ работает, построенная в августе спортивная площадка на открытом воздухе и полностью доступна для всех желающих жителей города по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 67.
Это первая площадка для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ в городе Ханты-Мансийске.
Любой желающий житель города имеет возможность проверить свои силы по выполнению нормативов ГТО. Испытания направлены на определение уровня развития физических качеств: выносливости, силы, гибкости, координационных и скоростных возможностей.
Юные спортсмены и их родители, которые уже приняли участие в сдаче нормативов, были ознакомлены с правилами выполнения всех видов испытаний; с требованиями, соответствующими знаками отличия ГТО. Заметим, в спортивном испытании принял участие и начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска Андрей Корчак.
Каждую субботу с 18 августа по 29 сентября 2018 года приглашаем всех желающих проверить свои возможности в выполнении нормативов ГТО.
С условиями требований выполнения „Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ желающих ознакомят опытные инструктора по спортивной подготовке.
ВРЕМЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ:
25 августа — 15.00-18.00  01 сентября — 15.00-18.00  08 сентября — 15.00-18.00  15 сентября — 15.00-18.00  22 сентября — 15.00-18.00  29 сентября — 15.00-18.00  Организаторы площадки уверены, что вовлечение населения города Ханты-Мансийска во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ на 2018-2019 учебный год пройдет активно и послужит укреплению здоровья и повышению уровня физической подготовленности горожан.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
В Ханты-Мансийске продолжается строительство транспортной развязки по ул. Дзержинского 9 сентября состоится Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Ханты-Мансийскую митрополию День флага в окружном центре завершился велопробегом
Комментарии  Ещё 103 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву176
Порошенко опозорился на параде355
США раскрыли новый удар по России97
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире9
Путин связался с получившим травму Медведевым47
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение