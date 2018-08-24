Вниманию горожан: готовимся к сдаче ГТО на специальной площадке

На базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивного комплекса „Дружба“ работает, построенная в августе спортивная площадка на открытом воздухе и полностью доступна для всех желающих жителей города по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 67.

Это первая площадка для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ в городе Ханты-Мансийске

Любой желающий житель города имеет возможность проверить свои силы по выполнению нормативов ГТО. Испытания направлены на определение уровня развития физических качеств: выносливости, силы, гибкости, координационных и скоростных возможностей.

Юные спортсмены и их родители, которые уже приняли участие в сдаче нормативов, были ознакомлены с правилами выполнения всех видов испытаний; с требованиями, соответствующими знаками отличия ГТО. Заметим, в спортивном испытании принял участие и начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска Андрей Корчак.

Каждую субботу с 18 августа по 29 сентября 2018 года приглашаем всех желающих проверить свои возможности в выполнении нормативов ГТО.

С условиями требований выполнения „Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ желающих ознакомят опытные инструктора по спортивной подготовке.

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ:

25 августа — 15.00-18.00 01 сентября — 15.00-18.00 08 сентября — 15.00-18.00 15 сентября — 15.00-18.00 22 сентября — 15.00-18.00 29 сентября — 15.00-18.00 Организаторы площадки уверены, что вовлечение населения города Ханты-Мансийска во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ на 2018-2019 учебный год пройдет активно и послужит укреплению здоровья и повышению уровня физической подготовленности горожан.