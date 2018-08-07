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В Кемерове проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте
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В Кемерове проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
С начала года в кемеровском общественном транспорте было выявлено 1 064 факта нарушений санитарного состояния.
По информации пресс-службы городской администрации, проверки проводили специалисты УЕЗТУ. Всего за 7 месяцев было выявлено 1 064 нарушения санитарного состояния общественного транспорта. В июле специалисты проверили 584 единицы транспорта. Было выявлено 37 нарушений санитарного состояния салонов. Руководители автопредприятий получили соответствующие предписания.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество санитарных нарушений сократилось на 299. Проверки будут продолжаться по утвержденному графику. Жалобы и пожелания по состоянию пассажирского транспорта можно сообщить в справочно-информационную службу УЕЗТУ по тел. 57-46-57.
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