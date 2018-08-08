Минздрав РФ: традиционная медицина позволит Бурятии развивать экспорт медуслуг

Олег Салагай. УЛАН-УДЭ , 8 августа. / ТАСС /. Традиционная медицина и опыт ее внедрения в современную медицину в Бурятии , где активно используются восточные практики, лечение травами и лекарственными растениями позволит Бурятии заниматься экспортом медуслуг. Такое мнение высказал в среду в Улан-Удэ заместитель министра здравоохранения РФ

"Президент России определил экспорт медицинских услуг в качестве одного из важных векторов развития здравоохранения. В Бурятии складываются достаточные условия, чтобы активно включаться в этот процесс. В регионе действительно есть много перспективных вещей, которые могут заинтересовать граждан не только нашей страны, но и жителей сопредельных государств", — сказал Салагай журналистам после открытия заседания Координационного совета по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины при Минздраве РФ

Китая. По словам замминистра, Бурятия «задает тон развитию традиционной медицины в стране». «Опыт, в том числе внедрения традиционных практик в медицину академическую, представляет серьезный интерес, и это мы будем использовать. Сейчас речь идет о том, чтобы найти правильные направления и предложить правильную комплексную услугу для зарубежных партнеров», — отметил замминистра. Как, со своей стороны, сказал глава Бурятии Алексей Цыденов , региону необходимо повышать качество медобслуживания россиян, а также медицинских услуг для иностранных пациентов, в том числе соседних Монголии

Салагай отметил, что законодательный термин «народная медицина» «не всегда адекватен к тем методам, которые применяются в том числе в практике академической медицины». В качестве примера он привел иглорефлексотерапию — метод традиционной медицины, который нашел активное применение в медицине академической. «Поэтому наша задача — найти методы, правильно их доказательно выбрать, погрузить в практику академической медицины и создать для этого соответствующие нормативные условия», — сказал замглавы Минздрава РФ.