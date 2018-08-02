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Качество ремонта по проекту «Городская среда» контролируют депутаты
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Качество ремонта по проекту «Городская среда» контролируют депутаты 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Новый тротуар положили вдоль пяти домов в селе Кубенское Вологодского района в рамках проекта «Городская среда». Вместе с жителями поселка качество проведённых работ оценил заместитель председателя Законодательного Собрания области, региональной координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Роман Заварин.
Асфальт уложили во дворах у домов 18 и 20 по улице Юбилейной. Также здесь появилась большая автомобильная стоянка, организованы газоны, проложены тротуарные дорожки. На реконструкцию было потрачено чуть более 900 тысяч рублей. Теперь благоустройством двора займутся сами жители. Весной привезут плодородную землю и устроят цветники. В планах на будущее — обустройство детской площадки между домами. Соседнюю территорию тоже обустроили — вдоль трех жилых домов теперь проходит длинный тротуар.
«Проект реализуется второй год. Если в прошлом году участие принимали пять муниципалитетов, то в этом году уже 59 с численностью более тысячи человек. Село Кубенское — новый участник проекта. Приятно, что помимо обязательной доли участия совместно с федеральным и областным бюджетом, местные власти дополнительно добавили средства, и нам удалось отремонтировать не два двора, как это было запланировано, а еще несколько. В итоге ремонт стал комплексным», — прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания области, региональной координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Роман Заварин.
Напомним, в Вологде по проекту «Городская среда» в этом году ремонтируют более 60 дворов и пять общественных пространств. Ремонты сейчас идут активно, а где то уже в финальной стадии.
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