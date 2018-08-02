Посадят ли меня за экстремизм

Чужой печальный опыт заставляет задуматься о бренности жизни, хорошем адвокате и перегибах на местах

К 23-летней Маше Мотузной из Барнаула пришли с обыском в начале мая.

Позже выяснилось, что с теми же претензиями те же оперативники явились накануне к 18-летнему парню, живущему на соседней улице. В экстремизме был обвинен еще один молодой человек, из Бийска

Вот что пишет Маша в своем Твиттере:

● Это произошло почти 3 месяца назад, 08.05.2018, рано утром, около 8 утра, ко мне в квартиру вломились 6 человек: Следователь, три опера и двое понятых. Мне в лицо ткнули бумажку с постановлением на обыск.

● Спросонья я разглядела там лишь две строки: ID моей старой страницы ВК и формулировку: унижение негроидной расы. Естественно, я решила, что это шутка. Но когда у меня забрали телефон и начали обыск, я побледнела.

● У меня забрали компьютер и телефон, перерыли шкафы и повезли в отдаление. Тогда я еще не знала, что меня везут в так называемый отдел «Э».

● Сижу кушаю, слышу свое имя по ТВ, «Вести», второй канал, мои фото, мне не жалко, но блин (это уже перебор (хотя удивилась освещению такого вопроса от второго канала) как на меня все это свалилось, везде мое лицо, мои фото, фамилия, мне не по себе.

Шума история наделала много — интернет гудит. Вставил свои пять копеек Леонид Волков — соратник блогера Навального: «Не думайте, что это вас не коснется. Обязательно коснется — просто потому, что государство содержит толпы фашистов — эшников, следователей, адвокатов по назначению — у которых KPI измеряется обманутыми и запытанными».

Подключилась менеджер «Открытой России» Полина Немировская , дав подробные инструкции о том, как нужно себя вести, если ранним утром к вам ломится в дверь следственная группа.

6 августа в Барнауле пройдет первое заседание суда по делу Маши Мотузной.

Сегодня я не буду напоминать о том, как легко и быстро расправляются с блогерами на Западе — в данном случае речь совсем о другом. А именно, о том, что силовики на местах действительно понимают указания сверху слишком буквально.

Я сам недавно с этим столкнулся. Точнее, не я, а один из моих подписчиков.

Вот уже несколько лет он регулярно балует меня фотографиями шествий «Бессмертного полка» в его далеком городе, участником которых он непременно является. Вместе со своим дедом. И вдруг пару месяцев назад — просьба о помощи. Та же самая статья: экстремизм. Я просто не мог в это поверить.

Как выяснилось, в 2014 году на своей страничке «ВКонтакте» он регулярно размещал посты против украинских фашистов, иллюстрируя их фотографиями карателей из «Азова», «Айдара», «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) и других всем знакомых участников донбасского сафари. Свастики, как вы понимаете, там было много.

Во всяком случае, все мы видели эти веселые картинки, совершенно не исключено, что я и сам размещал их в своем блоге. Но ВК дает возможность просматривать иллюстрации, не заглядывая в текст. То есть, понять, что это фотография, которая осуждает фашизм, практически невозможно, если нет горячего желания найти сам пост. А для этого нужно часами крутить колесико мышки — системы поиска у ВК, насколько мне известно, нет.

Я не знал, чем могу помочь, кроме как дать совет довериться своему адвокату. В итоге мой виртуальный знакомый был оштрафован на тысячу рублей и отпущен восвояси. Видимо, статью переквалифицировали с уголовной на административную.

Но поначалу отдел «Э» тоже его запугивал долгими годами отсидки, как и Машу Мотузную.

И вот я о чем подумал. Разумеется, бороться с экстремизмом и разжиганием ненависти в соцсетях необходимо, никто не спорит. И по всей видимости, соответствующие службы автоматизировали процесс — например, разработали программу, которая шустрит по всем фотографиям и отыскивает подозрительные по каким-то заложенным в ней параметрам. А потом делает рассылку по регионам, чтобы уже там, на месте, попавших в расставленные сети людей проверили.

Но на местах никого не проверяют, а просто вламываются в квартиры и запугивают. Всех подряд.

Кто-то ведь обязательно дрогнет, верно?

Как правило, задержанный уже и не помнит, что он там вставлял в свой аккаунт в 2014 году. Поэтому с облегчением, а иногда и с чувством благодарности узнает в суде, что ему дают не «двушечку», а всего лишь штрафуют.

Во всяком случае, мой весьма и весьма патриотично настроенный знакомый рассказывал мне об административном наказании, как о победе.

А я еще тогда задался вопросом: не коснется ли кампанейщина, развернутая региональными силовыми структурами, и меня самого? Кто там будет разбираться…

Для себя я решил: ни за что не соглашусь с обвинением в экстремизме, хоть убейте. Дойду до Верховного суда, если что. Причем, с хорошим адвокатом, без всяких сомнительных правозащитников из НКО, которым я совсем не доверяю. И обязательно сдеру с обвинителей все судебные издержки, включая оплату труда адвоката. Поэтому найму самого дорогого.

Бояться мне нечего — правда на моей стороне.

Как думаете, вызывал я огонь на себя?