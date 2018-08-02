4 славянских народа, которые исповедуют ислам

Не все славянские народы — христиане. Во время господства Османской империи на Балканах некоторые отошли от веры предков и приняли ислам. Это кардинально изменило их жизнь.

Балканы известны как «пороховая бочка Европы». Пёстрый этнический состав, южный темперамент, смешение турецких и славянских традиций — всё это оборачивалось острыми конфликтами и кровопролитными войнами. Могущественная Османская империя ещё в XIV-XV веках поставила коренное население перед выбором — платить непосильные налоги и страдать за веру предков или принять ислам. Так часть славян стала мусульманами. В первую очередь, богомилы — болгарские еретики, и местная знать, не желавшая платить огромную дань захватчикам. В результате, получился причудливый этнокультурный сплав, вокруг которого по сей день разгораются нешуточные споры.

Босняки

Единственные исламизированные славяне, которым удалось выделить свой статус в виде отдельной национальности и обозначить собственный язык, который изначально считался диалектом сербохорватского (впрочем, этот тезис многие воспринимают в штыки). На территории Боснии турецкое влияние было особенно сильным: это исторически связывают с тем, что на эти территории христианская культура распространилась позднее, чем на остальные южнославянские земли. Поэтому и сам процесс исламизации выглядел органичнее и не встретил бурного противостояния со стороны населения. Босняки сейчас успешно сочетают светскость и религиозность, исламские и славянские традиции: как и у всех мусульман, у них не принято обходить молящихся спереди, есть стоя и на ходу, брать вещи и пищу левой рукой. Но в остальном они гораздо демократичнее других своих единоверцев: женщины обладают равными правами с мужчинами, могут носить свободную одежду и не закрывать лицо. Кроме того, в Боснии не возбраняется употребление алкоголя и курения. Одним из самых известных босняков по праву считается культовый режиссёр Эмир Кустурица : правда, в 2005 году он, по собственному признанию, решил вернуться к вере предков и был крещён в православии.

Помаки

Принявшие ислам болгары (по другой, менее популярной версии — потомки тюрков). Они отличаются от всех остальных славян-мусульман тем, что говорят на болгарском языке не только с вкраплениями турецких слов, но с обилием старославянизмов. Свою исламизацию и отделение от православных соотечественников помаки восприняли отнюдь не воодушевлённо и долгое время сохраняли некоторые христианские традиции: например, ходили на Богоявление за святой водой и крестили хлеб при замешивании теста. У местных женщин так и не прижилась чадра: вместо неё они носят косынки. Сейчас обычаи помаков представляют собой пёстрый сплав язычества и ислама: в культуре порицаются употребление алкоголя и половые отношения до брака, обрезание мальчиков делается повсеместно, а свадьбы играют только между односельчанами. При этом сама церемония включает в себя много неожиданных моментов: во-первых, все торжества проходят только зимой, во-вторых, лицо невесты плотно покрывается белой краской, дабы уберечь её от завистливых глаз, а затем разрисовывается яркими цветами — в основном розами, что одновременно показывают как любовь к родной стране (роза—символ Болгарии ), так и отдаёт дань восточным традициям, где это растение также пользуется уважением.

Торбеши

Торбеши — исламизированные в XV-XVIII македонцы, жители западной части страны, сохранившие в чистом виде свой язык (только изредка они говорят на смеси македонского и сербского). Никаких альтернативных версий их происхождения не существует; торбеши — стопроцентные славяне. Сложность их существования кроется в неоднородном составе самой Македонии : турецкое влияние, неразрывная связь с Болгарией, присутствие огромной албанской общины. Часть торбешей была ими ассимилирована, другая же и по сей день настаивает на уникальности своей национальной идентичности. Кстати, их обряды очень схожи с помацкими: например, на свадьбу лицо невесты так же покрывают белыми красками, правда, сами макияж и костюмы менее пёстрые и кричащие, чем у болгар-мусульман: в них преобладают золотистые, серебристые и лазурные тона. Горанцы — мусульманские жители южной части Косово и Метохии, говорящие на сербском или диалекте болгарского языка. В мирные времена они славились своими кондитерскими лавочками, вкусной выпечкой и уютными маленькими кофейнями, но военная операция НАТО имела трагические последствия не только для сербов, но и местных славян-мусульман, многие из которых покинули родные места, в том числе из-за обострившихся отношений с албанцами. Большинство горанцев ныне проживает в Сербии

Черногорцы-потуреченцы