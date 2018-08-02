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Одного из владельцев «Балтстроя» обвиняют в растрате средств, выданных на реконструкцию резиденции Путина
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Одного из владельцев «Балтстроя» обвиняют в растрате средств, выданных на реконструкцию резиденции Путина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет РФ предъявил также обвинения высокопоставленным сотрудникам ФСО и владельцам группы компаний «Балтстрой». Как считает следствие, они в группировке заработали 1,5 миллиарда рублей на реконструкции объекта «Огарево-53».
Лидером и создателем преступной группы, по версии СК РФ, считается бывший владелец порта «Бронко» Дмитрий Михальченко, приводит данные по делу «Росбалт».
Также обвинения предъявлены и заместителям Михальченко, главе ФГУП «АТЭКС» ФСО РФ Андрею Каминову и совладельцу ГК «Балтстрой» Дмитрию Сергееву. 160-ю статью УК РФ инкриминируют еще главе СИТО ФСО Игорю Васильеву и начальнику отдела СИТО ФСО Улитину.
Как считает следствие, при реконструкции резиденции Путина «Балтстрой» и его дочерние фирмы завышали цены на системы кондиционирования, кровлю и увеличивали цены на «особые условия» работы.
Строители попадали на объект только по пропускам и после полного досмотра. Аналогичная ситуация была с машинами, привозившими стройматериалы. Проверяли сначала водителей, затем специальным оборудованием машины. Из-за этого, чтобы сдать объект в срок, приходилось строить в нерабочее время.
Такими путями группа заполучила 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств. По версии следствия, 15% от каждой похищенной суммы шли «в карман» к Михальченко, который, в свою очередь, пускал средства на строительство «Бронко».
Однако, в деле все еще много невыясненных обстоятельств. Например, экспертизу объекта по поручению СК проводила частная фирма. Частников на «Огарево-53» просто не пустили. Поэтому не ясно на каких основаниях построены выводы экспертов. К тому же 15% от суммы дохода вполне укладываются в долю акционера Михальченко. А верховный суд РФ уже вынес решение, что строители выполнили работы в полном объеме и без нареканий.
Фото: Евгений Поторочин
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