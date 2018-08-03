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Известная поэтесса прочитала свои стихи курсантам МГАВТ
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Известная поэтесса прочитала свои стихи курсантам МГАВТ 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Курсанты МГАВТ не только отрабатывают вахту в Ярославской области, но и духовно просвещаются. Известная поэтесса Светлана Груздева, большая поклонница Марии Цветаевой, прочитала ребятам свои стихи из сборника «Октава света», рассказала о вехах своей жизни, о любви к родным местам, встречах со знаменитыми людьми 1 августа.
— Она живет в маленьком научном поселке Борок вместе с геофизиками и биологами. Этот крохотный клочок Ярославской земли, далеко за морем, за водами русской Антлантиды, так местные жители называют затопленный город Молога, привлекает к себе творческих людей, ученых, художников, поэтов и писателей, — рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» участник морского поискового отряда «Честь имею» Виктор Кругляков.
Так, среди гуманитарной интеллигенции этого небольшого населенного пункта можно выделить Марину Разину, всемирно известную художницу, и путешественника Андрея Добрынина.
Фото предоставил Виктор Кругляков.
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