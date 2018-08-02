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День настоящих мужчин
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Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

День настоящих мужчин 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
День Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, из праздника профессионального давно превратился во всенародный.
Тельняшка с синими полосами и берет стали не просто элементами униформы определенного рода войск, а универсальными символами мужества, бесстрашия, чести.
Само слово «десантник» давно стало синонимом настоящего мужика, защитника Отечества, человека, на которого в любой ситуации можно положиться и доверять, как самому себе.
Редакция газеты «Вечерняя Москва» всегда поддерживала тесные товарищеские отношения с десантниками.
Главный редактор издания Александр Куприянов и первый заместитель главного редактора Алексей Белянчев в горячих точках работали бок о бок с бойцами в тельняшках, о чем до сих пор с гордостью вспоминают.
Наши коллеги — руководитель группы допечатной подготовки Владимир Липман, руководитель АХО Дмитрий Симанженков и обозреватель Александр Хохлов служили в ВДВ. Их и других десантников мы поздравляем с праздником.
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