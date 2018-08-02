День настоящих мужчин

День Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, из праздника профессионального давно превратился во всенародный.

Тельняшка с синими полосами и берет стали не просто элементами униформы определенного рода войск, а универсальными символами мужества, бесстрашия, чести.

Само слово «десантник» давно стало синонимом настоящего мужика, защитника Отечества, человека, на которого в любой ситуации можно положиться и доверять, как самому себе.

Главный редактор издания Александр Куприянов и первый заместитель главного редактора Алексей Белянчев в горячих точках работали бок о бок с бойцами в тельняшках, о чем до сих пор с гордостью вспоминают.