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Тамара Сёмина прокомментировала смерть Юрия Мартынова
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Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Тамара Сёмина прокомментировала смерть Юрия Мартынова 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает Пятый канал.
«Замечательный, чудесный, преданный, однолюб. У него прекрасная семья, великолепные отношения в коллективе. Настоящая душа компании», — заявила она.
По её словам, Мартынов был тихим и спокойным человеком, с потрясающим юмором.
Как отметила Сёмина, из жизни уходят самые замечательные люди.
Со своей стороны, директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина в беседе с «Известиями» сказала, что Мартынов был членом гильдии со дня основания в 1988 году.
«Главная отличительная его черта заключается в том, что он всегда был лидером, он возглавлял профсоюзное движение, потому что он умел разговаривать с руководством, помогать артистам решать квартирные и всякие другие вопросы», — сообщила она.
Мартынов умер в возрасте 84 лет.
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