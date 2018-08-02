Тамара Сёмина прокомментировала смерть Юрия Мартынова

Об этом сообщает Пятый канал.

«Замечательный, чудесный, преданный, однолюб. У него прекрасная семья, великолепные отношения в коллективе. Настоящая душа компании», — заявила она.

По её словам, Мартынов был тихим и спокойным человеком, с потрясающим юмором.

Как отметила Сёмина , из жизни уходят самые замечательные люди.

Со своей стороны, директор Гильдии актёров кино России , заслуженный работник культуры Валерия Гущина в беседе с «Известиями» сказала, что Мартынов был членом гильдии со дня основания в 1988 году.

«Главная отличительная его черта заключается в том, что он всегда был лидером, он возглавлял профсоюзное движение, потому что он умел разговаривать с руководством, помогать артистам решать квартирные и всякие другие вопросы», — сообщила она.

Мартынов умер в возрасте 84 лет.