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К переменам не готовы. Как изменится жизнь сельчан, если Новая Усмань станет городом
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К переменам не готовы. Как изменится жизнь сельчан, если Новая Усмань станет городом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
А часть Отрадного могут присоединить к Воронежу. Станет ли Новая Усмань — городом, а часть Отрадного — микрорайоном Воронежа? Для жителей этих населённых пунктов сегодня — последний день, когда можно высказать своё мнение. Опрос на сайте «Активный электронный гражданин» завершается через считанные часы. Уже проголосовало более 1,3 тыс. человек. Что выиграют и в чём проиграют жители сёл в случае смены статуса и когда ждать изменений, выясняли «Вести-Воронеж». Настоящий город за городом — десятки многоэтажек и своя инфраструктура. Школы, детские сады, спортивные объекты, поликлиника. Все это должно появиться у сельских жителей, когда микрорайон будет достроен. По данным застройщика, комплекс рассчитан на 40 000 человек. Это в пять раз больше населения самого Отрадного, где и находится микрорайон «Черёмушки». Этот большой, современный и высотный микрорайон стирает грань между селом и городом, считают районные власти. По сути, он уже примыкает к Воронежу — как Шилово или Никольское. В самом районном центре — днём и ночью нескончаемый поток машин. Многие из Новой Усмани уже давно ездят на работу в Воронеж. Частные дома тут всё чаще соседствуют с многоквартирными. Все те, кто предпочитает жить в усадьбе, тем временем, отказываются от домашнего хозяйства. В итоге жители крупнейшего в России села ведут преимущественно городской образ жизни. — Нововоронеж — 40 тыс. населения, а Новая Усмань — 35. Нововоронеж — это городской округ, а Новая Усмань — село. По численности населения, инфраструктуре, развитию экономики и прочему мы на подкорках понимаем, что всё-таки де-факто Новая Усмань это уже почти городское поселение. Но де-юре — принятие такого решения, не согласованного с гражданами, — неправильно, — сообщил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Спросить мнение жителей власти решили в интернете — на сайте «Активный электронный гражданин» устроили голосование. Предварительные результаты пока неизвестны — но, судя по гневным петициям в интернете, многие всё же не готовы к переменам.
Недовольства вполне объяснимы: быть жителем села — выгоднее. Льготы на покупку полиса ОСАГО и транспортный налог, коммунальные тарифы на треть ниже городских. А педагоги, медики, работники социальной и культурной сферы и ветеринары — иными словами, профессионалы, которые больше всего нужны на селе — получают дополнительные меры соцподдержки. — Жизнь на селе затратна и отличается от жизни в городе. Если люди снимают жилье в селе, это компенсируется. Если они оплачивают электроэнергию — то предоставляют в управление соцзащиты квитанции об оплате. Мы можем видеть, сколько потрачено и потом эту затрату компенсировать, — рассказала врио руководителя департамента социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева. Зато, по мнению властей, район может рассчитывать на увеличение финансирования. На развитие городов по госпрограммам выделяют ощутимо больше средств. Впрочем, районные власти утверждают: каким бы ни был результат голосования — изменений в ближайшие пару лет можно не ждать. А результаты нужны для выбора стратегии развития района. Алена Сысоева, Андрей Солодов, Александр Рудик
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