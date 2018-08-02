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Во Франции собака нашла пиромана, больше года поджигавшего леса
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Во Франции собака нашла пиромана, больше года поджигавшего леса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Служебная собака по кличке Лара помогла французским правоохранителям обнаружить пиромана, больше года поджигавшего леса в департаменте Приморская Шаранта, сообщили в четверг в жандармерии.
"Нос Лары… позволил следователям установить путь распространения огня и обнаружить отпечатки", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
Спустя несколько недель пиромана удалось задержать. Он признался в совершении около десятка поджогов. Злоумышленника приговорили к трем годам тюремного заключения.
Согласно заявлению, операция с участием кинологов проводилась еще 28 апреля, но о ней стало известно только сейчас.
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