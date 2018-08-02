«Я боюсь, что дети умрут от жажды»

2 августа жители города Новомосковска устроили водный бунт, требуя возобновить подачу холодной воды, которая была полностью прекращена еще 25 июля по инициативе городской власти Днепра. Возмущенные жители микрорайона «Площадка» перекрыли дорогу возле трубного завода, заблокировав одну из самых главных транспортных артерий семидесятитысячного года. Полиция пыталась разогнать стихийную акцию, но неожиданно увидели среди ее участников своих переодетых в штатское коллег. Сотрудники МВД тоже вышли протестовать — поскольку жизнь без горячей и холодной воды в раскаленном как сковородка степном городе, где сейчас стоит тридцатиградусная жара, кажется настоящим адом, от которого страдают абсолютно все горожане.

Ситуация в расположенных рядом рабочих поселках еще хуже. «В Черкасском и Гвардейском нет воды месяц. Люди доведены до отчаяния. Но всем все пофиг. Люди звонили на каналы, что бы проблему осветили журналисты. Им ответили — эта новость не интересна. В городе закрыты садики; антисанитария, вонище. Сейчас стоит страшная жара. Воды нет», — рассказывает об этом блогер Оксана Приходько.

Действительно — несмотря на всю самоочевидную остроту проблемы, подконтрольные власти каналы всеми силами пытаются игнорировать тему коммунального коллапса в Днепропетровской области. Работники столичных СМИ старательно отрабатывают темники на животрепещущую тему борьбы за единую национальную церковь, а сетевые патриоты позволяют себе глумиться над этой гуманитарной катастрофой, насмешливо заявляя, что виной всех его бед является недодекоммунизированное историческое название Новомосковска. Ведь совсем недавно депутаты Верховной Рады занимались решением архиважного вопроса о переименовании области — совершенно не интересуясь, в каких условиях приходится существовать сейчас ее жителям.

Новомосковск систематически испытывает проблемы с обыкновенной холодной водой. В последние годы ее подают всего несколько часов в сутки — причем, из-за низкого давления вода не доходила до верхних этажей многоэтажных домов. Однако, начиная с мая, областной центр регулярно устраивает своему городу-спутнику тотальный водный блэкаут. Новомосковск покупает воду именно у Днепра, а социальный кризис и безработица спровоцировали массовые неплатежи за коммунальные услуги — особенно после очередных повышений тарифов на электроэнергию после 1 января и 1 апреля текущего года. Задолженность Новомосковска перед Днепром выросла до 13 миллионов гривен, и тогда у Бориса Филатова прекратили водоснабжение соседей, полностью оставив их без воды.

«Я никогда не мог подумать, что все может дойти до такого. Нам негде брать воду, нечем мыться, мы экономим каждый стакан воды, и меня постоянно мучают кошмары, что наш маленький ребенок умрет от жажды, или начнется эпидемия холеры — долго ли на такой-то жаре? Самое главное, за воду мы всегда исправно платили, но это никого не волнует — ни в Киеве, ни в Днепропетровске . Наши проблемы там просто не понятны», — жалуется жительница Новомосковска Елена Семина

С ее утверждением нельзя согласиться. И Днепр, и Киев испытывают постоянные проблемы с поставками воды — хотя они пока не приобретают там такого драматического характера. Главный город области мог остаться без водоснабжения из-за остановки принадлежащего Игорю Коломойскому «Днепроазота», которые производит необходимый для дезинфекции воды жидкий хлор. После переговоров с правительством у Коломойского согласились возобновить работу этого стратегически важного предприятия — на условиях, выгодных для его проживающего в Швейцарии собственника. Как раз сегодня «Днепроазот» начал продавать хлор украинским водоканалам по рекордно высокой цене — что уже в ближайшее время обернется новым витком цен на воду для населения Украины , провоцируя дальнейшее наполнение неподъемных коммунальных долгов.

Ситуация с водоснабжением в Киеве также не выходит из состояния перманентного кризиса. НАК «Нафтогаз Украины» по прежнему не хочет заключать договор на поставку энергоносителей для украинской столицы, требуя погасить прошлые задолженности, которые накопила перед монополистом компания «Киевэнерго», принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову — опять-таки, в результате хронических неплатежей населения. Общая сумма задолженности «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» составляет около 5 миллиардов гривен — включая 1,2 миллиарда штрафов и пени за просрочку платежей. А результатом этого конфликта стала угроза полной остановки ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые поставляют Киеву горячую воду, и массовое отключение воды для жилых домов, производственных объектов и общественных зданий — включая даже некоторые правительственные объекты на улицах Банковой и Грушевского.

1 августа городские власти торжественно заявили, что они сумели разрешить эту проблему, закупив газ на свободном рынке. Однако эта блестящая перемога буквально сразу же обернулась очередной тусклой зрадой. Дело в том, что покупка энергоносителей в обход «Нафтогаза» обходится слишком дорого, и неизбежно приведет к очередному повышению тарифов на горячую воду и отопления для населения — не менее, чем на 30%, как полагают ведущие киевские эксперты. Учитывая социально-экономическое положение в стране, такой скачок цен может вызвать массовые протесты ободранных как липка людей. И явно не добавит властям народной любви в канун приближающихся выборов президента.

Кризис с поставками воды может показаться кому-то рутинными неприятностями чисто бытового характера — однако, на самом деле, он является важнейшим индикатором социальной катастрофы, которую очевидно испытывает сейчас Украина. Воду не зря с пафосом называют основой жизни — это справедливо и в смысле того, что современный городской человек не может нормально существовать без водоснабжения. А украинское государство очевидно не справляется сейчас с этой достаточно простой, но критически важной задачей, наглядно иллюстрируя этим полное банкротство своей политики.