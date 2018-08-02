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Контейнерную площадку на Солдатской улице привели в порядок
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Контейнерную площадку на Солдатской улице привели в порядок 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
С просьбой об этом на портал «Наш город» обратилась местная жительница.
После выполнения заявки активистка получила ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.
«По вышеуказанному адресу контейнерная площадка убрана от мусора, который был вывезен. Замечание устранено. С ответственными лицами проведена разъяснительная беседа о недопущении подобного нарушения», — говорится в официальном сообщении за подписью Царикаева.
Портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия районных служб и жителей города по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и функционирует с 2011 года. (еп)
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