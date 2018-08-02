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Приятные перемены. Голубые ели оживили арктический пейзаж Нового Порта
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Приятные перемены. Голубые ели оживили арктический пейзаж Нового Порта 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В центре села Новый Порт высадили еловую аллею. Шесть голубых елей и кедр украсили парк имени Густава Бекмана. Маленькие деревца посадили главы Ямальского района Андрей Кугаевский и села Новый Порт Сергей Сеин, начальник управления по корпоративным коммуникациям компании «Газпромнефть-Ямал» Евгений Захаров и местные жители. Посадка аллеи состоялась в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Деревья, адаптированные к условиям Крайнего Севера, привезли в Новый Порт из салехардского питомника хвойных растений. Его собственник Виктор Бурко отметил, что этот вид ели занесен в Красную книгу Бурятии. Сибирская голубая неприхотлива и выдерживает температуру до минус 60 градусов. Чтобы сохранить деревца, их обнесут декоративным ограждением. Аллея гармонично вписалась в ландшафт парка имени Бекмана, строительство которого начали в прошлом году, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре ООО «Газпромнефть-Ямал». В «пустынном» пейзаже Заполярья даже невысокие ели радуют глаз. Идею посадить здесь деревья поддержали жители Нового Порта. Все они замечают приятные перемены, произошедшие в селе за последние годы.
«В Ямальском районе реализуется приоритетный проект по формированию комфортной городской среды «Живем по-ямальски», направленный на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха. Примечательно, что претендент для преображения выбирается народным голосованием. В числе участников проекта — парк имени Бекмана в Новом Порту», — отметил Андрей Кугаевский.
По его словам, радует, что совместными усилиями благоустраиваются места, которые по-особенному дороги жителям района.
«У нас есть уникальное сооружение — мерзлотник, где хранит улов Новопортовский рыбозавод. Мы не могли оставить без внимания личность его архитектора Густава Юльевича Бекмана и решили назвать парк в его честь. В прошлом году завершили первый этап строительства: уложили брусчатку, провели освещение. Этим летом высадили аллею. Надеемся, что деревья приживутся, и наши потомки будут украшать их гирляндами в новогодние праздники», — сказал Сергей Сеин.
В планах сельской администрации превратить всю территорию над мерзлотником, протянувшимся под землей на несколько десятков метров, в большую прогулочную зону с выходом к набережной Обской губы.
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