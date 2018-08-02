Специалисты «Жилищника» закрасили граффити в Тверском районе

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Тверской» закрасили граффити. Работы прошли 1 августа.

— Такие граффити появляются в районе каждую неделю. В этот раз мы провели работы по адресу: улица Долгоруковкая, дом 29. Мы выехали по просьбе жителей. На данный момент объект находится в удовлетворительном состоянии, — сообщил техник участка №7 Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Герасименко

Он добавил, что подобные работы проходят в районе регулярно. Зачастую такие граффити появляются после выходных, и сотрудники управляющей организации проводят осмотр района на предмет их выявления.

Отметим, что большая часть обращений поступает с портала «Наш город».