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Специалисты «Жилищника» закрасили граффити в Тверском районе
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Специалисты «Жилищника» закрасили граффити в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Тверской» закрасили граффити. Работы прошли 1 августа.
— Такие граффити появляются в районе каждую неделю. В этот раз мы провели работы по адресу: улица Долгоруковкая, дом 29. Мы выехали по просьбе жителей. На данный момент объект находится в удовлетворительном состоянии, — сообщил техник участка №7 Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Герасименко.
Он добавил, что подобные работы проходят в районе регулярно. Зачастую такие граффити появляются после выходных, и сотрудники управляющей организации проводят осмотр района на предмет их выявления.
Отметим, что большая часть обращений поступает с портала «Наш город».
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