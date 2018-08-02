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Жителей Замоскворечья пригласили поучаствовать в ремонте библиотеки имени Волошина
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Жителей Замоскворечья пригласили поучаствовать в ремонте библиотеки имени Волошина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Сотрудники Библиотеки имени Максимилиана Волошина пригласили жителей района помочь им с текущим ремонтом. Он запланирован на 10 августа.
— Мы хотим отремонтировать зал абонемента, чтобы посетителям было комфортнее брать почитать интересные книги и пить чай, — рассказали в библиотеке.
Сотрудники культурного учреждения уточнили, что им нужна помощь в упаковке изданий перед ремонтом и внесении их в электронный каталог после завершения работ. Кроме того, ждут тех, кто умеет красить и штукатурить стены, класть ламинат.
Желающим присоединиться к ремонту необходимо написать об этом директору учреждения Сергею Куприянову на электронную почту: kupriyanov.serzh@gmail.com
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