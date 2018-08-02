Жителей Замоскворечья пригласили поучаствовать в ремонте библиотеки имени Волошина

Сотрудники Библиотеки имени Максимилиана Волошина пригласили жителей района помочь им с текущим ремонтом. Он запланирован на 10 августа.

— Мы хотим отремонтировать зал абонемента, чтобы посетителям было комфортнее брать почитать интересные книги и пить чай, — рассказали в библиотеке.

Сотрудники культурного учреждения уточнили, что им нужна помощь в упаковке изданий перед ремонтом и внесении их в электронный каталог после завершения работ. Кроме того, ждут тех, кто умеет красить и штукатурить стены, класть ламинат.