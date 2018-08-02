«Взял бы Белый дом». Каким был самый знаменитый десантник Дона

«Случайный» десантник

Про его отца известно, что корни Ивана Андреевича — в Сумской области, что он — фронтовик, воевал и с немцем, и ещё в Финскую, а также то, что с 1937-го отсидел два года в лагерях за пару опозданий на работу в течение двух недель.

После Победы работал в школе учителем труда, но умел столярничать и слесарничать, мог сложить печь, перекрыть крышу — был мастер на все руки.

Мама Екатерина Григорьевна родом из Рязанской области , всю жизнь проработала на Новочеркасском городском телеграфе.

В июне 1962-го жизнь Александра запросто могла оборваться в 12 лет: парнишка стал свидетелем расстрела демонстрантов на площади перед горкомом партии.

С детства Саша дружил со спортом, увлекался боксом и любил играть в шахматы. А ещё мечтал о небе, хотел быть лётчиком. После окончания школы в 1967-м три года подряд с завидным упорством поступал в Армавирское и Качинское лётные училища, но не мог пройти медкомиссию: мешали травмы носа, ключицы и большой рост (185 см), в том числе и в положении сидя.

Лебедь не отчаивался — после очередного провала устравивался грузчиком в продмаге, потом учился в Новочеркасском политехе. По комсомольской путёвке попал на завод постоянных магнитов. Работал там шлифовщиком и даже познакомился с будущей женой.

А свою жизнь с небом юноша всё-таки связал: упорство, в конце концов, победило: в 1969 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. И этот выбор определил не только всю дальнейшую судьбу нашего земляка, но сыграл решающую роль в судьбе России

«Я — солдат»

После окончания училища в 1973-м Лебедь остался служить в РВВДКУ командиром учебного взвода, а затем — и роты. И в этот период командиром Александра был Павел Грачёв — сначала взводным, а потом — ротным. Бывало, что эти двое даже жили вместе: при выходе на две-три недели в учебный центр Сельцы.

Позже пути этих десантников ещё не раз пересекутся. Например, в Афганистане , где Лебедь проходил службу с ноября 1981 по июль 1982 года командиром первого батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка, и некоторое время — под началом именно Грачёва.

В Афганистане Александр Иванович получил ранение в ногу. Рана не заживала, что стало причиной для перевода на «большую землю» и возможностью поступить в Военную академию имени М. В. Фрунзе , которую офицер окончил с отличием в 1985 году.

После Академии Лебедь проходил службу в Рязани Костроме и во Пскове . В 1988-м получил под свое командование Тульскую воздушно-десантную дивизию, с которой участвовал в боевых действиях и миротворческих акциях: в Баку (ноябрь 1988 г.), Тбилиси (апрель 1989 г.), Баку (январь 1990 г). К 1990-му Александр Лебедь дослужился уже до погон генерал-майора.

Про участие Лебедя в событиях путча 19 августа 1991 года в Википедии есть всего три с половиной строки. «Выполняя приказ ГКЧП в лице командующего ВДВ П. Грачёва, во главе батальона тульских десантников взял в окружение здание Белого дома Верховного Совета РСФСР, но уже на следующий день перешёл в ряды сторонников Бориса Ельцина , развернув танки уже в защиту Верховного Совета против ГКЧП».

На самом деле, как сказано в одной из официальных автобиографий генерала, исправленной им самим, утром 20 августа командующий ВДВ Павел Грачёв по телефону обвинил командира 106-й воздушно-десантной Тульской дивизией и одновременно заместителя командующего ВДВ по боевой подготовке и военно-учебным заведениям генерала Лебедя что тот неправильно понял предыдущий приказ (силами парашютно-десантного батальона организовать охрану и оборону здания Верховного Совета РСФСР) и распорядился увести танки от стен ВС. Второй приказ Лебедь также выполнил.

Как утверждает в своих мемуарах генерал Александр Коржаков , на приказ Бориса Ельцина танки не уводить Лебедь ответил, что мог бы это сделать, если бы Ельцин принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего в связи с отсутствием Михаила Горбачева . Борис Николаевич таких полномочий не имел, но, поговорив с советниками, к вечеру такой указ издал. А танки к тому времени из Москвы уже ушли.

Также 20 августа распространялись слухи, что Александр Лебедь застрелился. Его вызвали к министру обороны члену ГКЧП Дмитрию Язову . Там командир дивизии доложил, что любые силовые действия возле Белого Дома «приведут к грандиозному кровопролитию». По предложению генерала Владислава Ачалова провел вместе с командиром группы «Альфа» генералом Виктором Карпухиным рекогносцировку здания Верховного Совета и составил план его «блокирования».

В тот же день получил приказание Грачёва сообщить защитникам Белого Дома, что «блокирование, а возможно и штурм, начнется в 3 часа ночи». Этот приказ также исполнил с небольшой поправкой: ввел «ефрейторский зазор»: назвал не три, а два часа.

В книге воспоминаний «За державу обидно», описывая события 19-20 августа и свое в них участие, Лебедь писал: «за всем этим беспорядком чувствовалась чья-то крепкая организационная воля». 21 августа Президент Ельцин в своей речи выразил сердечную признательность генерал-майору Лебедю, который не дал путчистам захватить политический центр новой России и перешёл на сторону Белого Дома.

Позже Лебедь решительно опровергал мнение, что в дни августовского путча он будто бы самостоятельно перешел на сторону защитников Белого дома. «Десятый раз повторяю, семнадцатый раз докладываю: ни на чью сторону я не переходил. Я солдат и выполнял приказ». На заседании одной из парламентских комиссий на вопрос о том, взял ли бы он Белый Дом, «твердо ответил: „Взял бы“.

Миротворец и политик

С июня 1992 по май 1995 года Александр Лебедь командовал 14-й армией, дислоцированной в Приднестровье. Занимался ликвидацией вооруженного конфликта в регионе, пытаясь сохранить армию и вооружение для Минобороны России . А в 1995-м поставили точку в карьере военного: сам подал рапорт, не согласившись с идеей реорганизации войск, и начал путь в большую политику.

Не прошло и полгода, как отставной генерал-лейтенант организовал и возглавил общероссийское общественное движение „Честь и Родина“ и получил мандат депутата Государственной думы от тульского избирательного округа. А 11 января 1996-го на очередном съезде Конгресса русских общин инициативной группой делегатов выдвинут кандидатом в президенты России.

В ходе первого тура президентских выборов 16 июня 1996 года как независимый кандидат набрал 14,7% голосов избирателей его поддержали без малого 11 миллионов россиян) и занял третье место. Во втором туре выборов поддержал Бориса Ельцина, получив пост секретаря Совета безопасности РФ „с особыми полномочиями“ и стал помощником президента РФ по национальной безопасности.

С его рекомендации произошло назначение министром обороны РФ генерала Игоря Родионова вместо Павла Грачёва.

В новой роли Александр Лебедь участвовал в разработке Хасавюртовских соглашений — в документах, регламентирующих отношения между Россией и Чечней и прекращение военных действий на чеченских землях, стоит и его подпись. Но потом разразился страшный политический скандал: с подачи министра внутренних дел Анатолия Куликова военного ложно обвинили в подготовке военного госпереворота и отправили в отставку.

В 1998 году политическая биография Лебедя дополнилась строкой о назначении губернатором Красноярского края . Голоса в его поддержку отдали 59% населения.

Александр Лебедь имел собственный взгляд на управление государством и регионами. Он считал, что основная часть дохода областей должна оставаться „дома“, хозяйственные вопросы стоит решать только местным, иначе нельзя, потому что Россия слишком большая. Безуспешно боролся с руководством комбината Норильский никель — навести порядок у него не хватило полномочий. У нового губернатора также возник конфликт с местным предпринимателем, контролировавшим Красноярский алюминиевый завод, и подозревавшимся в связях с преступными группами.

Как губернатор, Лебедь попытался (и тоже не очень удачно) ограничить продажу алкогольных напитков только специально оборудованными магазинами, и прекратить выплату зарплаты администрации края до тех пор, пока не будут погашены задолженности бюджетникам.

Местные жители по-разному оценивали работу московского ставленника. Кто-то в нём „видел сменщика Ельцина“, кто-то дал прозвище „генерал-губернатор“.

28 апреля 2002 года Александр Лебедь летел на презентацию только что построенной горнолыжной трассы. Вертолет с губернатором и членами администрации Красноярского края потерпел крушение возле поселка Арадан, столкнувшись с линией ЛЭП.

Вину за трагедию возложили на неопытный экипаж Ми-8. Впрочем, нашлось место и для других предположений. Одно из них — к лопастям винта вертолета было прикреплено несколько граммов взрывчатки.