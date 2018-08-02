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МИД: Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве
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МИД: Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Mike Hutchings/Reuters
Министерство иностранных дел России сообщило об обеспокоенности в связи с провокациями оппозиционеров в Зимбабве и обратилось к политическим силам страны с призывом решать противоречия в рамках закона.
"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам. Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм", — говорится в тексте официального сообщения.
В министерстве также отметили, что российская сторона рассматривает Зимбабве как дружественное государство, с которым поддерживаются тесные партнерские связи.
Ранее сообщалось, что президент Зимбабве призвал к терпению на фоне протестов.
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