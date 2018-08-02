МИД: Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве

Министерство иностранных дел России сообщило об обеспокоенности в связи с провокациями оппозиционеров в Зимбабве и обратилось к политическим силам страны с призывом решать противоречия в рамках закона.

"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам. Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм", — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве также отметили, что российская сторона рассматривает Зимбабве как дружественное государство, с которым поддерживаются тесные партнерские связи.

Ранее сообщалось, что президент Зимбабве призвал к терпению на фоне протестов.