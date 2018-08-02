Россельхознадзор нашел фруктовую муху в нектаринах из Турции

При досмотре партии нектаринов, импортированных в Россию из Турции , был обнаружен карантинный объект — восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis Hend). Зараженные продукты возвращены в адрес грузоотправителя.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — сообщает управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям.

Вес поставки составил почти 20 тонн. Наличие вредителя в продуктах можно заметить невооруженным глазом: на поверхности фруктов видны следы яйцекладки с застывшими каплями сока в месте мельчайших проколов.

С 24 июля Россельхознадзор ограничил ввоз белорусских шампиньонов, а спустя неделю специалисты ведомства приступили к проверке производителей грибов.