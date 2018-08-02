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Ново футбольное поле появится в районе
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Ново футбольное поле появится в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 42 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Площадку возле Юридического колледжа превратят в полноценное футбольное поле в 2019 году. Соответствующий документ подписал префект Южного округа Алексей Челышев. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщили в управе района Орехово-Борисово Северное.
Вопрос о благоустройстве площадки возле Юридического колледжа встал на встрече мэра Москвы Сергей Собянина с жителями района. Активный представитель молодежи Алескандр Рекик предложил на этом месте построить большой районный футбольный стадион.
— Я сам вырос на этом поле: зимой мы катались там на ледянках и коробках, а летом играли в футбол большими командами, — поделился Алескандр воспоминаниями, — Немного обидно, такое поле, а ночью мало света, да и днём особо не поиграешь, все в ямах. Потому ребята собираются на школьных стадионах, но в связи с режимом работы образовательных учреждений, площадки закрываются. Если честно, хотелось бы, чтобы было большое поле, где дети и молодежь могли бы играть.
Сергей Собянин привлек к обсуждению темы представителей управы, муниципалитета и префектуры. Мэр Москвы поручил местным властям рассмотреть возможность построить объект за счет городской программы благоустройства районов. И возможность такую нашли. Как стало известно редакции газеты «Борисовские пруды», префект ЮАО подписал протокол решения о внесении адреса площадки в проект благоустройства района следующего года.
Этой информацией с редактором поделилась управа района Орехово-Борисово Северное: «О проекте благоустройства пока говорить рано — адрес только внесен в программу благоустройства 2019 года. Это достаточно долгий процесс: сначала префектура готовит документы, затем муниципальные депутаты согласуют проект, и только потом площадку можно будет реконструировать.
Мэр Москвы Сергея Собянина слово слово сдержал, на будущий год на этом месте появится добротный стадион с полноразмерным футбольным полем.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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