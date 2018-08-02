Рейтинг публичной активности ВИП-персон Краснодарского края. Июль-2018

Наталья Костенко упоминалась в СМИ в числе кубанских депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возраста. По словам политика, нововведения позволят улучшить пенсионную систему и уйти от пенсий в 8 тыс. рублей. А их необходимость диктует демографическая ситуация.

Впрочем, Костенко вновь проявила себя и непосредственно в регионе. Самый активный кубанский депутат Госдумы в июле продолжила борьбу за изъятие дома Косякина у нерадивого владельца, поучаствовала в обсуждениях строительства нового онкоцентра в Краснодаре и состояния памятников архитектуры.

Кроме того, Наталья Костенко включилась в работу ОНФ по совершенствованию системы наказаний за экстремизм в интернете.

Журналистов привлекли странные заявления курирующего спорт и качество вице-губернатора. Именно благодаря этим темам Долуда вновь оказался в рейтинге цитруемости «ФедералПресс»

Так, на пресс-конференции 13 июля, отвечая на вопрос о возможном переходе на пост главы объединенного Всероссийского казачьего войска, Долуда вместо лаконичного ответа начал рассуждать об организации клеветнической кампании и ее организаторах, которые хотят возглавить Кубанское казачье войско после его ухода.

Там же атаман заявил, что не готов принимать женщин в Кубанское казачье войско. Но он отметил, что рассматривает вопрос создания организации женщин-казачек. Кроме того, Долуда считает, что сайт Кубанского казачьего войска взломали люди, работающие на СБУ

А вместе с главой края Николай Долуда провел Совет атаманов Кубанского казачьего войска. Они обсудили итоги работы за первое полугодие и планы на ближайшее время. Стало известно, что по решению губернатора кубанским казакам уже выделили около 17 тыс. га земли.

8. Юрий Бурлачко , спикер заксобрания Краснодарского края — 188 (246)

На последнем перед парламентскими каникулами пленарном заседании кубанского парламента спикер ЗСК Юрий Бурлачко подвел предварительные итоги работы депутатского корпуса с начала нового, 6-го созыва. Спикер отметил, что законы, которые приняли кубанские парламентарии, касаются практически всех сфер жизни. По его словам, с конца сентября прошлого года по июль текущего парламентарии провели 11 пленарных заседаний без учета нынешней сессии. Принято 713 нормативных правовых актов: 154 краевых закона и 559 постановлений ЗСК.

Кроме того, под руководством Юрия Бурлачко кубанские депутаты поддержали проект федерального закона об изменении пенсионного возраста. На последней в этом парламентском году сессии ЗСК большинство проголосовали за принятие документа.

Также спикер законодательного собрания провел заседание координационного совета по вопросам повышения эффективности обеспечения деятельности мировых судей, участковых уполномоченных полиции и исправительных учреждений в регионе. А проходящий под председательством политика совет законодателей Кубани предложил изменить законы РФ о госзакупках, рынке алкоголя и Градостроительном кодексе.

В июле был закончен сбор рекордного урожая яровых (10,4 млн тонн), чему вице-губернатор посвятил свою пресс-конференцию. Андрей Коробка оценил итоги жатвы зерновых как достойные, но сообщил об упущенных возможностях из-за неблагоприятной погоды. Весной часть озимых пострадала от сильной засухи, а в июне на несколько районов Кубани обрушился крупный град. Там же вице-губернатор прокомментировал меры по устранению последствий ЧП, поделившись мнением, что агрострахование должно быть обязательным, как ОСАГО.

Кроме того, в июле замглавы Кубани заявил, что инвестиции в АПК региона за три года выросли на 45%.

Впрочем, интересовали чиновника не только сбор урожая зерновых, но и судьба ФК «Урожай». Вице-губернатор сообщил, что бизнесмен Мишель Литвак и его команда покинули проект футбольного клуба за несколько дней до первого официального матча. Ушел и генеральный директор Алексей Зинин . Сейчас главной задачей в клубе видят формирование компетентного руководства и переговоры с новыми инвесторами, а тренировать «Урожай» останется Евгений Калешин , поделился Коробка.

Самой популярной новостью о Сергее Галицком стала потеря его футбольным клубом основных «продуктовых спонсоров», происшедшая перед началом нового чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Все ушедшие партнеры «Краснодара» входили в число поставщиков торговой сети «Магнит» , совладельцем которой был кубанский миллиардер.

Также он «упал» в рейтинге самых богатых людей России, опустившись с 228 места на 400-е в рейтинге Bloomberg . Состояние Галицкого эксперты агентства оценили в 4,75 миллиарда долларов. В то же время Сергей Галицкий помог «Магниту» стать самым обсуждаемым в СМИ благодаря тому, что проданная им компания часто упоминалась вместе с именем предпринимателя.

4. Андрей Алексеенко , первый вице-губернатор Краснодарского края (вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС) — 374 (152)

Одной из самых резонансных тем для вице-губернатора и региона в целом стал выпавший на северных окраинах аномально крупный град. Особенно пострадала станица, жители которой перекрыли трассу из-за бездействия властей и рекордного роста цен на стройматериалы. По поручению губернатора станицу посетил его первый заместитель Андрей Алексеенко. Он также совершил облет пострадавших от непогоды территорий.

Впрочем, особое внимание журналистов Алексеенко привлек, написав в своем аккаунте на «Фейсбуке» пост о том, что придется ликвидировать последствия непогоды в режиме ручного управления, «если местная власть не в состоянии взять ситуацию под контроль». Спустя время запись была удалена.

А 19 июля Андрей Алексеенко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по ликвидации последствий выпадения града на посевы культур в регионах. Кроме того, сообщил о начале мониторинга за смерчами в крае, провел заседание комиссии по ЧС и пожарам, поучаствовал в расширенном совещании по защите интересов обманутых дольщиков «Кубаньжилстроя» в Новороссийске , а также провел совещание по вопросам модернизации системы водоснабжения в регионе.

Спустя три года после перевода в Москву Ткачев вернулся на Кубань, войдя в совет директоров «Агрокомплекса». http://fedpress.ru/news/23/policy/2089154 В рамках своего выступления он рассказал, что пока находился на посту министра, то переживал за судьбу «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева». Александр Николаевич отметил, что всегда был на связи, в том числе и в телефонном режиме, «в меру своих сил поддерживал и подсказывал». Он заявил, что теперь хотел бы посвятить оставшиеся годы работе дома, а не мотаться по России.

СМИ сообщали, что на заморозку строительства молочного кластера на Дону могла повлиять отставка Александра Ткачева.

Флагманской информационной темой в июле для сочинского руководителя стал проходивший в городе этап чемпионата мира по футболу. Мэр активно комментировал нюансы организации спортивного праздника, встречался с посещающими город сборными, обсуждал мероприятие с губернатором. Еще Пахомов подарил сборной Бразилии по футболу матрешку и организовал для 78-летней болельщицы бесплатную поездку на матч ЧМ.

Обсуждаемой темой стал и курортный сбор, который начал действовать сразу после завершения ЧМ. Так, глава олимпийской столицы напомнил, что размер курортного сбора в Сочи составит 10 рублей в сутки с человека. А за сезон доходы от этого налога должны составить примерно 36 миллионов рублей.

Кроме того, внимание журналистов привлекла жесткая критика, которой мэр Сочи подвергся на межведомственном совещании по проблемам обманутых дольщиков в прокуратуре Кубани. Тогда Анатолий Пахомов сообщил, что на сегодняшний день в городе полностью остановлено самовольное строительство. После окончания доклада губернатор спросил его о том, на какое количество проблемных домов необходимо искать нового инвестора. А после ответа мэра Сочи, что их всего пять, раскритиковал его за отсутствие подвижек в этом вопросе. Еще Анатолий Пахомов призвал к ответственности виновников пожара на улице Просвещения, жертвами которого стали 8 человек.

Ситуация с ЧС оказалась главной новостной темой и для градоначальника кубанской столицы. После обрушившихся на юг России аномальных дождей Краснодар оказался дважды сильно подтоплен. В первом случае также сильные осадки стали причиной выхода из строя подачи энергии в целом ряде микрорайонов города. А еще один ливень привел к затоплению больших территорий. Тогда вода стояла по пояс не только в традиционных местах (таких как Музыкальный микрорайон), но и на центральных улицах Краснодара, включая Красную.

Реагируя на произошедшее, Евгений Первышов предложил создать в Краснодаре муниципальную службу для содержания ливневых систем, а также записал видео с рассказом о планах по борьбе с подтоплением Музыкального микрорайона Краснодара. Кроме того, в рамках одного из заседаний гордумы депутаты вызвали на ковер представителей сбытовых компаний города и в присутствии мэра раскритиковали их за проблемы с энергетической инфраструктурой. Кроме того, градоначальник сообщил, что Ливневые дожди повлияли на темпы ремонта ул. Тургенева в Краснодаре, замедлив работы.

Также в июле Евгений Первышов поставил под сомнение законность строительства вышек сотовой связи в Краснодаре, подтвердил планы федерального центра по выделению субсидии на новые трамваи, а также рассказал о том, что город сэкономит 120 млн руб. на рефинансировании муниципального долга в 2018 году и о снижении кредиторской задолженности КТТУ.

Губернатору пришлось лично посетить станицу Новокорсунская, чтобы уговорить протестующих разойтись и самому разобраться в нюансах проблемы. Также он осмотрел пострадавшие сельхозугодья и поручил ускорить выплаты компенсаций. Также следствием аномального града стала отставка главы Тимашевского района Алексея Житлова, которую источники связали с митингом после ЧС. И. о. главы муниципалитета был назначен Андрей Палий. Примечательно, что Тимашевский район был в конце месяца признан лидером по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестклимата. 24 июня Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты и благодарности руководству лучших муниципальных образований.

Также Вениамин Кондратьев высказал недовольство нерасторопностью глав муниципалитетов, которые до сих пор не назначили своими заместителями представителей казачьего войска, потребовав от глав ряда муниципалитетов выполнить свое распоряжение — еще 2016 года.