Ещё
Кондратьев назвал высотки в центре Краснодара памятниками людям, равнодушным к городу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кондратьев назвал высотки в центре Краснодара памятниками людям, равнодушным к городу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. Глава региона в ходе заседания общественного градостроительного совета посмотрел на макеты реконструкции исторического центра Краснодара. Архитекторы представили план модернизации территории, очерченной улицами Ленина — Октябрьская — Хакурате — Седина. Этому участку планируется придать единый архитектурный образ с учетом культурного и исторического наследия города.
Как рассказал автор проекта Юрий Щербинин, проектное предложение подготовлено на 94 квартала, на рассмотрение вынесен первый этап — 60 кварталов. Одной из главных задач было вписать существующие высотки в историческую городскую среду. Разработчики попытались соблюсти принцип «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду. Также предусмотрено общее снижение этажности по периметру квартала зданиями от 2-х до 5-ти этажей и повышение до 7 — 8-ми этажей в глубине квартала. Кроме того, архитекторы предложили построить ряд высотных зданий, которые с точки зрения пространственного восприятия поддержат уже возведенные высотки.
Вениамин Кондратьев похвалил разработчиков проекта за проделанную работу, но в то же время сделал несколько критических замечаний. Губернатор подчеркнул, что заменять одноэтажные дома высотками он не позволит.
— Выше 5-6-ти этажей здания строиться не будут, а те, которые уже есть, останутся памятниками людям, которые были равнодушны к городу. Современный высотный Краснодар пусть будет в новых районах, центр сохраним таким, какой он есть. И самое главное — всю эту работу необходимо согласовывать с горожанами. Итоговое решение примут именно они, — заявил руководитель края.
Проект модернизации центра Краснодара будет доработан и вынесен на всеобщее обсуждение.
Новая Кубань: последние новости
В Анапе вновь запретили плавать в море на надувных матрасах и катамаранах В Краснодаре на время отключают городские фонтаны Убийство российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер» в ЦАР, назвали политическим
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании424
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»197
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение