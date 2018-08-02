Кондратьев назвал высотки в центре Краснодара памятниками людям, равнодушным к городу

Краснодар . 2 августа — Новая Кубань. Глава региона в ходе заседания общественного градостроительного совета посмотрел на макеты реконструкции исторического центра Краснодара. Архитекторы представили план модернизации территории, очерченной улицами Ленина — Октябрьская — Хакурате — Седина. Этому участку планируется придать единый архитектурный образ с учетом культурного и исторического наследия города.

Как рассказал автор проекта Юрий Щербинин , проектное предложение подготовлено на 94 квартала, на рассмотрение вынесен первый этап — 60 кварталов. Одной из главных задач было вписать существующие высотки в историческую городскую среду. Разработчики попытались соблюсти принцип «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду. Также предусмотрено общее снижение этажности по периметру квартала зданиями от 2-х до 5-ти этажей и повышение до 7 — 8-ми этажей в глубине квартала. Кроме того, архитекторы предложили построить ряд высотных зданий, которые с точки зрения пространственного восприятия поддержат уже возведенные высотки.

Вениамин Кондратьев похвалил разработчиков проекта за проделанную работу, но в то же время сделал несколько критических замечаний. Губернатор подчеркнул, что заменять одноэтажные дома высотками он не позволит.

— Выше 5-6-ти этажей здания строиться не будут, а те, которые уже есть, останутся памятниками людям, которые были равнодушны к городу. Современный высотный Краснодар пусть будет в новых районах, центр сохраним таким, какой он есть. И самое главное — всю эту работу необходимо согласовывать с горожанами. Итоговое решение примут именно они, — заявил руководитель края.

Проект модернизации центра Краснодара будет доработан и вынесен на всеобщее обсуждение.