Новый поворот: Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева и скрыться на гидроциклах

2 августа полигоне ЦСО Альфа под Киевом продемонстрировали арсенал якобы изъятого оружия и боеприпасов у арестованного главы Офицерского корпуса Владимира Рубана , которое он, по версии ГПУ, намеревался использовать для теракта в центре Киева вместе с нардепом Надеждой Савченко

Во время брифинга ГПУ и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Савченко и Рубан выбрали себе несколько мест на Трухановом острове.

«Нами были просчитаны весь радиус и все зоны попадания этих мин. Две позиции ими даже были проверены. Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел. Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь — не было бы никого видно», — считает эксперт.

Он также отметил, что следствие рассматривало и возможность установки минометов на барже. По его словам, одной баржи хватило бы для установки четырех минометов и еще двух гидроциклов для побега. На все это было бы потрачено максимум 15 минут.

По его словам, следствием были установлены возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.