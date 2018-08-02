Новый поворот: Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева и скрыться на гидроциклах 

2 августа полигоне ЦСО Альфа под Киевом продемонстрировали арсенал якобы изъятого оружия и боеприпасов у арестованного главы Офицерского корпуса Владимира Рубана, которое он, по версии ГПУ, намеревался использовать для теракта в центре Киева вместе с нардепом Надеждой Савченко.
Во время брифинга ГПУ и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Савченко и Рубан выбрали себе несколько мест на Трухановом острове.
«Нами были просчитаны весь радиус и все зоны попадания этих мин. Две позиции ими даже были проверены. Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел. Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь — не было бы никого видно», — считает эксперт.
Он также отметил, что следствие рассматривало и возможность установки минометов на барже. По его словам, одной баржи хватило бы для установки четырех минометов и еще двух гидроциклов для побега. На все это было бы потрачено максимум 15 минут.
По его словам, следствием были установлены возможные точки обстрела, Нацполиция получила приказ усиленно патрулировать эти места.
Нардепа Надежду Савченко и Владимира Рубана подозревают в сговоре с целью госпереворота. Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что план Савченко заключался в том, чтобы подорвать купол Рады, а затем добивать выживших автоматами. Теперь появилась гораздо более изощренная версия событий.