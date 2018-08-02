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В конкурсе «Мой Дагестан» примут участие представители всех регионов РФ
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В конкурсе «Мой Дагестан» примут участие представители всех регионов РФ 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители всех 85 регионов Российской Федерации подали заявки на участие в конкурсе «Мой Дагестан», сообщает пресс-служба конкурса.
"Мой Дагестан" — кадровый конкурс, целью которого является отбор высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо субъектов Федерации.
Кроме Дагестана, регионами — лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ханты-Мансийский АО. При этом 99% участников, проживающих за пределами Дагестана, выразили готовность переехать в республику. Участники конкурса говорят на 34 национальных языках, 90% наряду с русским указали, что владеют и национальными языками Республики Дагестан.
Три четверти участников конкурса — мужчины. Однако по сравнению с первым кадровым конкурсом доля женщин значительно увеличилась: с 17,5 до 25,3%.
По правилам конкурса «Мой Дагестан», все его участники имеют оконченное высшее образование уровня магистратуры или специалитета. Также у 7,3% участников есть научные степени, у 18,5% — два и более высших образования. Доля тех, кто занимал руководящие должности более 10 лет, — 19%.
Самому молодому участнику конкурса 21 год, самому старшему — 71. Соотношение возрастных групп до и после 35 лет получилось примерно одинаковым: участники до 35 лет составляют 45,9% общего количества, от 35 лет — 54,1%.
Многие участники конкурса уже имеют опыт работы в системе государственного управления: в органах власти и местного самоуправления работали соответственно 12,97 и 8,21%. Среди других отраслей лидируют образование (11,16%), строительство (6,81%) и здравоохранение (6,14%).
Каждому из финалистов выпадет шанс войти в кадровый резерв Республики Дагестан и получить приглашение на работу в органы власти и организации республики.
Конкурс проводит правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
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