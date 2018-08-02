Какую роль Британская Ост-Индская компания сыграла в мировой истории

2 августа 1858 года парламент Великобритании принял Акт о лучшем управлении Индией. В результате Британская Ост-Индская компания, фактически оккупировавшая Индостан, лишилась всех административных полномочий. Это положило конец почти вековому безраздельному господству английских коммерсантов в южной части Азии. Эксперты называют Ост-Индскую компанию «империя в империи», отмечая её неоднозначную роль в истории полуострова. Один из результатов её деятельности — массовый голод в Бенгалии, жертвами которого стали около 10 млн человек. Историки склонны полагать, что политику Ост-Индской компании характеризуют такие понятия, как «разграбление» и «эксплуатация».

Купцы на службе Британской империи

31 декабря 1600 года в Великобритании была основана «Компания купцов Лондона, торгующих в Ост-Индиях», переименованная со временем в Ост-Индскую. За первые десять лет своей деятельности она осуществила три торговые экспедиции в Южную Азию, а в 1612 году добилась от падишаха Джахангира права на создание фактории в Сурате . В 1640 году британцы получили разрешение на основание торгового пункта в Мадрасе. А потом всего за семь лет, обладая широкими колонизационными полномочиями от британских властей, они довели общее количество факторий до 23.

В европейских странах в это время пользовались огромным спросом индийские ткани, а также чай, специи и зерно. В 1668 году компания арендовала остров Бомбей и 19 лет спустя разместила там свою штаб-квартиру.

В XVII—XVIII веках британские купцы успешно вытеснили из Индии других европейцев, однако попытки оказать силовое давление на местных правителей поначалу были неудачными. Поэтому продвижение компании шло через прошения, адресованные Великому Моголу. Так, в 1690 году падишах милостиво одобрил создание опорного пункта Ост-Индской компании в Калькутте . Но в середине XVIII столетия положение предприятия на Индийском субконтиненте стало стремительно меняться.

В 1657 году британцы в битве при Плесси разгромили армию бенгальского наваба Сирадж уд-Даула, опиравшегося на поддержку Французской Ост-Индской компании. Англичане подкупили часть военачальников наваба, а также, в отличие от своих противников, сумели вовремя спрятать запасы пороха от начавшегося во время битвы дождя, получив в итоге мощное огневое преимущество. Данная победа предопределила английское доминирование в восточной части Индии, поэтому именно это событие считается точкой отсчёта британского господства в Южной Азии.

Монополия и голод

В 1764 году британцы при Буксаре разгромили объединённое войско Могольской империи, Бенгалии и Ауда. В результате подписания Аллахабадского договора Ост-Индская компания получила в своё управление 400 тыс. квадратных километров земли, контрибуции и ряд эксклюзивных экономических прав. Также британцы конфисковали ценностей на £5,26 млн из бенгальской казны — сумму, сопоставимую на тот момент с ВВП Великобритании за месяц.

Ост-Индская компания установила полную монополию во внешней торговле Бенгалии, резко подняла налоги и превратила бенгальских ремесленников фактически в крепостных, закрепив их за факториями, куда они были обязаны сдавать свою продукцию по минимальным ценам.

В результате этих действий в 1760—1790-е годы по Бенгалии прокатилось несколько волн голода. Жертвами первой из них в 1769—1770 годах стали около 10 млн бенгальцев.

Согласно оценкам американского учёного Брукса Адамса, только за первые полтора десятилетия своего господства в Бенгалии Ост-Индская компания вывезла оттуда материальных ресурсов примерно на £1 млрд, или приблизительно £67 млн в год. Для сравнения: ВВП Великобритании в 1760-е годы составлял примерно £78 млн в год. Таким образом, разграбление Бенгалии позволило его практически удвоить.

Впрочем, одна лишь Бенгалия аппетиты Ост-Индской компании не удовлетворила. Экспансия британцев на Индостане стала развиваться сразу по двум направлениям. С учётом того, что территория Индии была поделена на множество княжеств, англичане стали заключать с некоторыми из них так называемые субсидиарные договоры, принуждая их платить дань и передать Ост-Индской компании права на внешнеполитическую деятельность от их имени. Территории других были попросту аннексированы.

В зависимые княжества компания назначала британских «резидентов» в качестве управленцев. Поток денег, идущий в казну Ост-Индской компании и, соответственно, в экономику Великобритании, стремительно нарастал. Поэтому многие историки и экономисты, в частности британец Эрик Хобсбаум, отмечали связь между деятельностью Ост-Индской компании и промышленной революцией в королевстве, которая в значительной мере была профинансирована за счёт материальных ценностей из Южной Азии.

«В XVII—XVIII веках компания выступала локомотивом развития британского капитализма. Будучи одной из первых в истории транснациональных корпораций, она внесла весомый вклад и в создание системы международной торговли с центром в Британии, и в накопление капитала в стране. Более того, завозя азиатские ткани, компания стимулировала импортозамещение, дав толчок к развитию промышленной революции. Более того, в то время фактически была образована Вторая Британская империя с ядром в Южной Азии», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова , кандидат исторических наук Кирилл Фурсов.

Кровь и опиум

Экспансия, развёрнутая Ост-Индской компанией в 1760-е годы, в конце XVIII — начале XIX века набрала обороты. Британцы по очереди захватили Кочин, Джайпур , Траванкор, Хайдарабад Майсур , ряд княжеств в Северной и Центральной Индии. Под их контроль перешли Дели и Синд. Ловко пользуясь внутренними противоречиями, они смогли покорить даже таких могучих соперников, как Сикхское государство.

Функционеры Ост-Индской империи рассматривали Российскую империю как угрозу своему могуществу. В то время наша страна, пользуясь расположением значительной части местного населения, успешно расширяла свои владения в центральной части Евразийского континента и на Кавказе. Во многом с подачи компании началось геополитическое противоборство между Санкт-Петербургом и Лондоном, известное как «Большая игра». Завершилось оно только в начале ХХ века.

Отдельным направлением деятельности Ост-Индской компании стала торговля опиумом с Китаем . В Европе в конце XVIII — начале XIX века резко вырос спрос на чай и другие товары из этой страны, однако азиатское государство проводило изоляционистскую политику, приобретая минимум европейских товаров. Поэтому деятели Ост-Индской компании стали через своих агентов стимулировать китайцев к употреблению наркотиков.

Увидев, что употребление опиума ведёт к деградации населения, китайские власти стали один за другим издавать декреты о запрете опиумной торговли. Британские же купцы в ответ давали китайским чиновникам и военным взятки, чтобы те закрывали глаза на контрабанду наркотиков. Попытки официального Пекина начать изъятие незаконных грузов привели к Опиумным войнам, поставившим Китай в полуколониальную зависимость от западных стран. Доходы от контрабанды опиума в Поднебесную были огромны. Стоимость только одного конвоя с обменянными на наркотики товарами из Китая, который британцы в 1804 году смогли отстоять в бою с французской эскадрой, достигала £8 млн На опиум в начале XIX века приходилось 40% от всего экспорта с территории Индостана.

Ост-Индская компания полностью изменила структуру индийской экономики. Если в XVIII столетии из Южной Азии везли в Британию готовые изделия, то уже в начале XIX века из Индии стали вывозить преимущественно сырьё, а на Индостан завозить продукцию британских мануфактур, и в том числе ткани.

Сипайское восстание

Уже в XVII веке Ост-Индская компания создала собственный флот, а в XVIII — полноценную армию. Однако комплектовать вооружённые силы исключительно европейцами оказалось крайне хлопотно и затратно. Поэтому, подобно Великим Моголам, британцы стали набирать в армию представителей индийских высших каст. Местным сипаям (воинам) компания платила на порядок больше, чем индийские князья. Однако для неё это было всё равно выгоднее, чем везти солдат из Англии. В итоге около 80% вооружённых сил Ост-Индской компании составляли выходцы с Индостана. В конце XVIII века общая численность армии достигла 70 тыс., в начале XIX века — 158 тыс., а в 1850-е годы превысила 300 тыс. человек.

Некоторое время представители компании деликатно относились к традициям и привычкам местных воинов. Представителей различных верований и каст разделяли, разрешая им отмечать свои праздники и проводить культовые церемонии. Раздавая задания, командование делало скидку на кровные связи и религиозные запреты. Но ближе к середине XIX столетия политика Ост-Индской компании в этом отношении стала куда менее гибкой. Британцы искореняли местные обычаи, которые считали неприемлемыми, и распространяли европейские нормы.

Последней каплей стали новые патроны, поступившие в 1857 году на вооружение армии компании. Считалось, что упаковки для них пропитаны смесью из говяжьего и свиного жира, что вызвало всплеск возмущения как у солдат-индуистов, так и у мусульман.

Попытки заставить сипаев участвовать в стрельбах привели к бунтам, вылившимся в полномасштабное восстание. Бывшие наёмные солдаты и офицеры с присоединившимися к ним представителями народа убивали европейцев и даже своих соотечественников, принявших христианство.

Великий Могол Бахадур Шах Зафир попытался на волне восстания вернуть себе власть в Индии. Британцам пришлось срочно перебрасывать войска из метрополии и увеличивать набор в оставшихся лояльными к ним северных княжествах. В 1858 году восстание было жестоко подавлено, однако оно стало ярким свидетельством того, что события в Индии стали развиваться не по плану Лондона.

«Военно-политический агент Лондона»

2 августа 1858 года парламент Великобритании принял Акт о лучшем управлении Индией, лишивший Британскую Ост-Индскую компанию всех административных полномочий. Согласно документу, в колониях на Индостане устанавливалось прямое управление официального Лондона. Статус Ост-Индской компании понизился до обычного торгового предприятия.

«К концу XVIII века Ост-Индская компания стала тормозить развитие британской экономики. Компания была формой организации доиндустриального капитализма с его принципом торговых монополий, поэтому она уже не соответствовала эпохе промышленного капитализма и свободной торговли, так как была узкой олигархией и вредила интересам отечественных производителей. К тому же в Индии компания стала, по сути, альтернативным британскому государству бюрократическим институтом, империей в империи. Вот почему в первой половине XIX века парламент постепенно отнимал у компании и торговые, и административные привилегии. В 1858 году, воспользовавшись индийским восстанием, он отменил её власть над Индией вовсе», — рассказал Фурсов.

По словам эксперта, роль Британской Ост-Индской компании в истории Индии весьма неоднозначна.

«С одной стороны, будучи институтом торгового капитализма и реализуя в Европе восточные товары, эта корпорация придала серьёзный импульс развитию индийского ткацкого ремесла. Более того, превратившись в середине XVIII века в азиатскую политию, компания после распада Могольской империи вновь успешно собрала Индию под властью одной державы. С другой стороны, будучи военно-политическим агентом Британской колониальной империи, Ост-Индская компания объективно подготовила приход в Индию промышленного капитализма. В XIX веке он ограничил местное производство и превратил страну в рынок сбыта и источник сырья», — подчеркнул Фурсов.

Директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин утверждает, что единственным значимым мотивом, которым руководствовались функционеры Ост-Индской компании, было максимально возможное извлечение прибыли.

«Главным критерием любого действия, производимого Британской Ост-Индской компанией, да и всей английской колониальной системой, была возможность получить материальную выгоду. С интересами и мнением местного населения британцы не считались. Колонизаторы считали себя высшей расой, а тех, кого они покоряли, — низшей. Поэтому всю политику Ост-Индской компании можно охарактеризовать двумя словами: разграбление и эксплуатация, — отметил эксперт.

Валерий Коровин добавил, что в ходе своей деятельности британские купцы никогда не задумывались о том, чтобы учитывать особенности местного менталитета.

«Собственно Индия — с её многотысячелетней глубокой культурой и сложнейшей социальной системой — грубых людей, принимавших участие в колонизационном процессе, нисколько не интересовала. Целый субконтинент стал жертвой насилия. Действуя по праву сильного, колонизаторы эксплуатировали то, что они были даже не в силах понять. До сих пор эта древняя цивилизация переживает отдалённые негативные последствия данного процесса», — подытожил Коровин.