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В Майкопе ведется реконструкция зеленой зоны по улице Подлесной
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В Майкопе ведется реконструкция зеленой зоны по улице Подлесной 

АиФ Адыгея 1 час назад
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице Адыгеи в этом году будут отремонтированы четыре общественные территории, которые определились в результате народного голосования. Среди них — зеленая зона по улице Подлесной (возле лестницы к ресторану Мэздах).
Этот объект находится в одном из самых живописных уголков города, и майкопчане неоднократно обращали внимание на то, что эту территорию необходимо привести в порядок и сделать одной из достопримечательностей республиканской столицы.
Специалистами был разработан дизайн-проект благоустройства зеленой зоны по улице Подлесной. И сейчас задумки дизайнеров воплощаются на практике: работа в самом разгаре.
Территория у подножия лестницы к ресторану «Мэздах» (более тысячи квадратных метров) будет выложена плиткой. Здесь установят 30 уличных фонарей, поставят 17 скамеек, урны, проведут мероприятия по озеленению. Преобразится и сама лестница, ведущая вверх по лесистому склону горы. Специалисты заменят старую полуразрушенную конструкцию на новую, которая будет состоять из 19 лестничных пролетов и 684 ступеней. Обновленная лестница будет безопасной и удобной для отдыхающих.
Полную реконструкцию зеленой зоны по улице Подлесной планируется завершить до конца года.
Также в этом году будут благоустроены сквер на площади Дружбы (территория от мечети до памятника «Навеки с Россией», парковая зона по улице Шоссейной, 4 и площадка возле нового корпуса городской поликлиники №1 (ул. Пролетарская между улицами Школьной и П. Лумумбы). Всего в рамках федерального проекта на реконструкцию общественных территорий Майкопа будет направлено порядка 85 млн рублей из бюджетов всех уровней.
Мэр города Андрей Гетманов держит на личном контроле ход работ по благоустройству зеленых зон.
— Эти городские территории выбрали сами жители, — подчеркивает глава муниципалитета. — И мы должны оправдать ожидания людей, сделать так, чтобы у горожан появилось как можно больше комфортных зон для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Майкоп — зеленый город. У нас много живописных мест. И наша задача — подчеркнуть их красоту, сделать их ухоженными и благоустроенными
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