Ещё
Уровень рождаемости в Вологде укажет на достижение целей Стратегии-2030
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень рождаемости в Вологде укажет на достижение целей Стратегии-2030 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сейчас Общественный совет Вологды определяет оценочные критерии, на которые будет опираться реализация Стратегии социально-экономического развития областной столицы до 2030 года. Обсуждение идет в комиссиях экспертного органа.
Напомним, 28 июня состоялся новый созыв Общественного совета. Его работу возглавил Почетный гражданин Вологды, генеральный директор ОАО «Стиль Вологды» Михаил Зарецкий. Эксперты распределились по четырем комиссиям: по социальной политике и гражданскому обществу; по экономическому развитию и имущественным отношениям; по градостроительству и городскому хозяйству; по мониторингу закупочной деятельности городской Администрации.
Обсуждение прошло уже в трех комиссиях. Предварительно эксперты изучили Стратегию-2020 и наработки по обновленному документу. Его формирование начато в мае по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова. Это делается, чтобы повысить привлекательность города через создание максимально комфортных условий для жизни, отдыха и ведения бизнеса.
Эксперты учитывают разные направления: развитие науки и инноваций, динамика экономических показателей, совершенствование социальной сферы и городской среды.
«Для определения достижения цели Стратегии три новых показателя. Во-первых, это коэффициент рождаемости, в документе, рассчитанном до 2020 года, фигурировала среднегодовая численность населения. Во-вторых, доля занятого населения взамен числу хозяйствующих субъектов. В-третьих, количество туристов, посетивших Вологду, вместо такого показателя, как туристический поток, который совмещает и гостей города, и экскурсантов», — прокомментировал заместитель Общественного совета, председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.
Обсуждение Стратегии на следующей неделе проведут представители Комиссии по мониторингу закупочной деятельности. Они также вынесут свои предложения.
У каждого вологжанина есть возможность принять участие в разработке Стратегии-2030. Для этого необходимо заполнить электронную форму на официальном сайте городской администрации.
Вологда.рф: последние новости
Асфальтирование на участке нового обхода Вологды начнется на этой неделе Цветущие сады в центре города создают вологжане Научный потенциал Вологды учтут при формировании Стратегии-2030
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании419
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение