Уровень рождаемости в Вологде укажет на достижение целей Стратегии-2030

Сейчас Общественный совет Вологды определяет оценочные критерии, на которые будет опираться реализация Стратегии социально-экономического развития областной столицы до 2030 года. Обсуждение идет в комиссиях экспертного органа.

Напомним, 28 июня состоялся новый созыв Общественного совета. Его работу возглавил Почетный гражданин Вологды, генеральный директор ОАО «Стиль Вологды» Михаил Зарецкий. Эксперты распределились по четырем комиссиям: по социальной политике и гражданскому обществу; по экономическому развитию и имущественным отношениям; по градостроительству и городскому хозяйству; по мониторингу закупочной деятельности городской Администрации.

Обсуждение прошло уже в трех комиссиях. Предварительно эксперты изучили Стратегию-2020 и наработки по обновленному документу. Его формирование начато в мае по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова . Это делается, чтобы повысить привлекательность города через создание максимально комфортных условий для жизни, отдыха и ведения бизнеса.

Эксперты учитывают разные направления: развитие науки и инноваций, динамика экономических показателей, совершенствование социальной сферы и городской среды.

«Для определения достижения цели Стратегии три новых показателя. Во-первых, это коэффициент рождаемости, в документе, рассчитанном до 2020 года, фигурировала среднегодовая численность населения. Во-вторых, доля занятого населения взамен числу хозяйствующих субъектов. В-третьих, количество туристов, посетивших Вологду, вместо такого показателя, как туристический поток, который совмещает и гостей города, и экскурсантов», — прокомментировал заместитель Общественного совета, председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Обсуждение Стратегии на следующей неделе проведут представители Комиссии по мониторингу закупочной деятельности. Они также вынесут свои предложения.

У каждого вологжанина есть возможность принять участие в разработке Стратегии-2030. Для этого необходимо заполнить электронную форму на официальном сайте городской администрации.