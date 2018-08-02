Президент ЦАР зачищает террористов вопреки давлению Запада

"Туадера пришел к власти в Центральноафриканской республике (ЦАР) 2016 году на волне народной поддержки — он обещал остановить внутренние конфликты и поднять благосостояние жителей в раздираемой конфликтами стране. С его избрания прошло совсем не много времени, и уже видно, что его обещания сопрягаются с делом. Уже одно то, что он посетил Россию и заручился с ее руководством договоренностями, это уже большой шаг вперед — это важно как для ЦАР, так и для нас.

Ему удалось в какой-то мере стабилизировать обстановку в стране, начав жесткую борьбу с терроризмом. Миссии ООН всегда были в этом слабыми помощниками — ярких примеров, вроде Сомали , достаточно. Сколько ни расширяли присутствие «голубых касок» в мятежных странах, все равно налицо вялотекущий конфликт с попытками террористов захватить власть. Туадере же приходится вести войну сразу по нескольким крайне сложным фронтам", — отмечает аналитик.

В последние дни ЦАР стала центром внимания всего мира — там убили и ограбили трех российских журналистов. Западные СМИ выдают информацию в особом ключе, всячески демонизируя африканскую страну и упирая на неспособность властей повлиять на разгул терроризма. Реалии несколько иные: руководство страны сразу включилось в расследование преступления и заявило, что сделает все возможное для поиска виновных. А для борьбы с террористическими формированиями прикладывается максимум усилий с момента прихода Туадеры к власти — медленно, но верно бандформирования зачищаются.

"Ближайший год покажет, насколько эффективны действия президента ЦАР — сегодняшние промежуточные результаты не показывают картину целиком. Однако уже видно, что Туадера активно сотрудничает с ООН в вопросах наведения порядка, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он говорил о привлечении инвестиций. Задач перед ним стоит очень много, работа в соответствии с ними непростая.

Внутренние конфликты и разгул терроризма накладываются на многолетние острые социально-экономические проблемы. ЦАР — страна трафика оружия, наркотиков и других нелегальных грузов, за которые бандформирования готовы на все. Кроме того, здесь есть интересы французов, мечтающих прибрать к рукам залежи урана. Вплетаются интересы многих других игроков, стремящихся растащить страну на части. Помимо жесткой воли в борьбе с внутренними врагами Туадере приходится применять чудеса дипломатического такта, чтобы отстаивать интересы государства. Приходится буквально выверять каждый политический шаг", — считает эксперт.

Запад давит из-за России

Президент Центральноафриканской Республики имеет богатый опыт управленца — с 2008 года в 2013 он возглавлял правительство страны. В свое время он окончил университеты в Банги Абиджане , получил две докторских степени по математике — в Университете Лилль-1 и Университете Яунде . Его главным пунктом избирательной программы стало укрепление безопасности страны. В Африке политики обычно приходят к власти с громкими обещаниями, но специалисты констатируют: Туадера, в отличие от подавляющего большинства других деятелей, демонстрирует стремление претворить слова в жизнь.

"Французы первыми попытались дискредитировать президента ЦАР за связи с Москвой , но российские МИД и Минобороны быстро нивелировал эти попытки. Оперативно было заявлено о договоренностях по направлению в ЦАР гражданских сотрудников и военных советников. Объяснили, что помощь оказывается в рамках военно-технического сотрудничества и помощи оказавшейся в непростой ситуации стране. Прозвучало это очень разумно, крыть французам было нечем — контрактные работники направлены по приглашению ЦАР.

Тем не менее, Запад продолжает информационное и дипломатическое давление на Туадеру — обвинения в связях с РФ, а тем более военных — слишком удобный и соблазнительный рычаг. По принципу «громко заявим и посмотрим на реакцию» — президенту ЦАР приходится параллельно с решением внутренних проблем отражать еще и такие «уколы». Пока, насколько видно, он справляется.

В последние пару суток — после трагедии с российскими журналистами — на Западе эта «работа» усилилась. Посыпались материалы, уровень бреда в которых просто зашкаливает — ничего общего с действительной ситуацией в ЦАР они не имеют. Зато любой интернет-поисковик их выдает по стандартным запросам, публику всего мира массово вводят в заблуждение. Громкие заголовки и статьи в лучших традициях черного пиара — этому последние дни противостоит наш МИД, разъясняя позиции Банги и Москвы, а также истинное положение дел. Судя по всему, эти усилия не пропадают даром", — заключает Александр Зданевич.