Президент ЦАР зачищает террористов вопреки давлению Запада 

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встречает жесткое противодействие Запада за борьбу с терроризмом и сближение с Россией. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал российский африканист Александр Зданевич.
"Туадера пришел к власти в Центральноафриканской республике (ЦАР) 2016 году на волне народной поддержки — он обещал остановить внутренние конфликты и поднять благосостояние жителей в раздираемой конфликтами стране. С его избрания прошло совсем не много времени, и уже видно, что его обещания сопрягаются с делом. Уже одно то, что он посетил Россию и заручился с ее руководством договоренностями, это уже большой шаг вперед — это важно как для ЦАР, так и для нас.
Ему удалось в какой-то мере стабилизировать обстановку в стране, начав жесткую борьбу с терроризмом. Миссии ООН всегда были в этом слабыми помощниками — ярких примеров, вроде Сомали, достаточно. Сколько ни расширяли присутствие «голубых касок» в мятежных странах, все равно налицо вялотекущий конфликт с попытками террористов захватить власть. Туадере же приходится вести войну сразу по нескольким крайне сложным фронтам", — отмечает аналитик.
В последние дни ЦАР стала центром внимания всего мира — там убили и ограбили трех российских журналистов. Западные СМИ выдают информацию в особом ключе, всячески демонизируя африканскую страну и упирая на неспособность властей повлиять на разгул терроризма. Реалии несколько иные: руководство страны сразу включилось в расследование преступления и заявило, что сделает все возможное для поиска виновных. А для борьбы с террористическими формированиями прикладывается максимум усилий с момента прихода Туадеры к власти — медленно, но верно бандформирования зачищаются.
"Ближайший год покажет, насколько эффективны действия президента ЦАР — сегодняшние промежуточные результаты не показывают картину целиком. Однако уже видно, что Туадера активно сотрудничает с ООН в вопросах наведения порядка, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он говорил о привлечении инвестиций. Задач перед ним стоит очень много, работа в соответствии с ними непростая.
Внутренние конфликты и разгул терроризма накладываются на многолетние острые социально-экономические проблемы. ЦАР — страна трафика оружия, наркотиков и других нелегальных грузов, за которые бандформирования готовы на все. Кроме того, здесь есть интересы французов, мечтающих прибрать к рукам залежи урана. Вплетаются интересы многих других игроков, стремящихся растащить страну на части. Помимо жесткой воли в борьбе с внутренними врагами Туадере приходится применять чудеса дипломатического такта, чтобы отстаивать интересы государства. Приходится буквально выверять каждый политический шаг", — считает эксперт.
Запад давит из-за России
Президент Центральноафриканской Республики имеет богатый опыт управленца — с 2008 года в 2013 он возглавлял правительство страны. В свое время он окончил университеты в Банги и Абиджане, получил две докторских степени по математике — в Университете Лилль-1 и Университете Яунде. Его главным пунктом избирательной программы стало укрепление безопасности страны. В Африке политики обычно приходят к власти с громкими обещаниями, но специалисты констатируют: Туадера, в отличие от подавляющего большинства других деятелей, демонстрирует стремление претворить слова в жизнь.
По итогам поездки Туадеры в Петербург Запад начал жесткую критику этого политика. Финансируемые госдепартаментом США медиа внезапно начали называть ЦАР «колонией Путина», а президента ЦАР — человеком, предающим интересы родины. Информационные атаки шли на фоне получения главой МИД РФ Сергеем Лавровым от Совета безопасности ООН освобождения от эмбарго на оружие, предназначенное для Центральной Африки, чтобы дать возможность доставить ценный военный груз. Помощь африканской стране понадобилась после того, как весной террористы устроили настоящую войну в мусульманском квартале Банги.
"Французы первыми попытались дискредитировать президента ЦАР за связи с Москвой, но российские МИД и Минобороны быстро нивелировал эти попытки. Оперативно было заявлено о договоренностях по направлению в ЦАР гражданских сотрудников и военных советников. Объяснили, что помощь оказывается в рамках военно-технического сотрудничества и помощи оказавшейся в непростой ситуации стране. Прозвучало это очень разумно, крыть французам было нечем — контрактные работники направлены по приглашению ЦАР.
Тем не менее, Запад продолжает информационное и дипломатическое давление на Туадеру — обвинения в связях с РФ, а тем более военных — слишком удобный и соблазнительный рычаг. По принципу «громко заявим и посмотрим на реакцию» — президенту ЦАР приходится параллельно с решением внутренних проблем отражать еще и такие «уколы». Пока, насколько видно, он справляется.
В последние пару суток — после трагедии с российскими журналистами — на Западе эта «работа» усилилась. Посыпались материалы, уровень бреда в которых просто зашкаливает — ничего общего с действительной ситуацией в ЦАР они не имеют. Зато любой интернет-поисковик их выдает по стандартным запросам, публику всего мира массово вводят в заблуждение. Громкие заголовки и статьи в лучших традициях черного пиара — этому последние дни противостоит наш МИД, разъясняя позиции Банги и Москвы, а также истинное положение дел. Судя по всему, эти усилия не пропадают даром", — заключает Александр Зданевич.