Пассажирка «Шереметьево» пыталась провезти из Китая 35 живых змей

Работники таможни остановили 49-летнюю россиянку в аэропорту «Шереметьево» за попытку провезти живых змей и черепах.

Как сообщает ОТР, в четверг, 2 августа, таможенники в столичном аэропорту «Шереметьево» заметили движение в одном из чемоданов 49-летней россиянки, возращавшейся из Китая . После досмотра из багажа женщины были извлечены 35 живых змей, пять черепах, а также более 40 их яиц.

По словам пассажирки, все это она везла для себя, чтобы разводить черепах и рептилий. Однако разрешающего ввоз сертификата у женщины при себе не оказалось.