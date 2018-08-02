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Пассажирка «Шереметьево» пыталась провезти из Китая 35 живых змей
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Пассажирка «Шереметьево» пыталась провезти из Китая 35 живых змей 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Работники таможни остановили 49-летнюю россиянку в аэропорту «Шереметьево» за попытку провезти живых змей и черепах.
Как сообщает ОТР, в четверг, 2 августа, таможенники в столичном аэропорту «Шереметьево» заметили движение в одном из чемоданов 49-летней россиянки, возращавшейся из Китая. После досмотра из багажа женщины были извлечены 35 живых змей, пять черепах, а также более 40 их яиц.
По словам пассажирки, все это она везла для себя, чтобы разводить черепах и рептилий. Однако разрешающего ввоз сертификата у женщины при себе не оказалось.
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