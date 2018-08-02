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В «Букводоме» парка «Сокольники» рассказали о Кирилле Разумовском
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В «Букводоме» парка «Сокольники» рассказали о Кирилле Разумовском 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Тематический лекторий состоялся 1 августа. Лекцию о основателе графского и княжеского рода Разумовских, последнем гетмане Войска Запорожского, генерале-фельдмаршале и президенте Российской академии наук провел Максим Понятовский, выпускник ИРИ РАН, историк и специалист в области истории России XVIII века, известный блогер.
Как известно, жизнь и деятельность Кирилла Разумовского вошли в историю. Неприметный и никому неизвестный пастух из Лемешей сумел стать выдающимся человеком, сумевшим достичь совершенно невероятных успехов во многих областях: науке, политике и военном деле. Приставленный ко двору в 1742 году, Кирилл Розумовский полностью изменил свой образ жизни.
В марте 1743 года вместе с наставником Григорием Тепловым Кирилл отправился в Германию и Францию, чтобы получить необходимое образование и стать на службу ее императорского величества Елизаветы Петровны. Впоследствии Кирилл сумел стать основателем графского и княжеского рода Разумовских, последним гетманом Войска Запорожского, генералом-фельдмаршалом и президентом Российской академии наук, и пробыть в правлении в течение более чем полувека. Об этих и многих других фактах из жизни выдающейся исторической личности поведал Максим Понятовский, ведущий лектория «Лица XVIII-го столетия».
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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