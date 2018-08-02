Ещё
Выездная сессия ПМЭФ в Пскове: программа и участники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выездная сессия ПМЭФ в Пскове: программа и участники 

Псковская губерния 1 час назад
Фонд Росконгресс совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) продолжает цикл мероприятий «Регионы России: новые точки роста», направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий. 21 августа выездная сессия пройдёт в Пскове: местом проведения форума станет многофункциональный центр «Простория», Псков, Иркутский пер., д. 2. Как сообщили «Псковской губернии» в Росконгрессе, основная тема для дискуссии — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Развитие новых высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры — все это ведет к повышению конкурентоспособности региона. ПРОГРАММА ФОРУМА10:00–11:00. Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк11:00–12:50. Пленарное заседание. Модератор Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY. Выступающие (приглашены): Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе; Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области; Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив; Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс; Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра; Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности. 12:50–13:15. Брифинг для представителей СМИ.13:00–14:00. Обед для участников.14:00–15:00. Сессия «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» Модератор Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков Выступающие (приглашены) Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области Ольга Торбич, генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Анна Суслина, генеральный директор Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге Вадим Зазимко, генеральный директор Композитного кластера Санкт-Петербурга14:00–15:00 Российский экспортный центр: брифинг-сессия. Темы: формат единого окна — основополагающий принцип работы Российского экспортного центра; реализация комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам: предоставление образовательной, информационно-аналитической, консультационной и других видов поддержки на каждом этапе экспортного цикла. Проектный подход в деятельности РЭЦ; содействие продвижению российской продукции на внешних рынках: совершенствование механизмов выставочно-ярмарочной деятельности и организация бизнес-миссий российских экспортеров в иностранные государства; экспортное образование. Новые возможности для бизнеса; финансовая поддержка экспорта под ключ — страховые, кредитные и гарантийные инструменты. Выступающий: Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Суд выявил нарушения со стороны председателя ТИК Псковского района при регистрации Зои Шапошниковой Псковское УГХ заработало несколько «нолей» по результату анализа качества финансового менеджмента Спецсамолет ФСБ для этапирования крупных чиновников посетил Псков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании424
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью776
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение