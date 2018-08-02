Выездная сессия ПМЭФ в Пскове: программа и участники 

Фонд Росконгресс совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) продолжает цикл мероприятий «Регионы России: новые точки роста», направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий. 21 августа выездная сессия пройдёт в Пскове: местом проведения форума станет многофункциональный центр «Простория», Псков, Иркутский пер., д. 2. Как сообщили «Псковской губернии» в Росконгрессе, основная тема для дискуссии — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Развитие новых высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры — все это ведет к повышению конкурентоспособности региона. ПРОГРАММА ФОРУМА10:00–11:00. Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк11:00–12:50. Пленарное заседание. Модератор Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY. Выступающие (приглашены): Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе; Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области; Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив; Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс; Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра; Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности. 12:50–13:15. Брифинг для представителей СМИ.13:00–14:00. Обед для участников.14:00–15:00. Сессия «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» Модератор Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков Выступающие (приглашены) Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области Ольга Торбич, генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Анна Суслина, генеральный директор Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге Вадим Зазимко, генеральный директор Композитного кластера Санкт-Петербурга14:00–15:00 Российский экспортный центр: брифинг-сессия. Темы: формат единого окна — основополагающий принцип работы Российского экспортного центра; реализация комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам: предоставление образовательной, информационно-аналитической, консультационной и других видов поддержки на каждом этапе экспортного цикла. Проектный подход в деятельности РЭЦ; содействие продвижению российской продукции на внешних рынках: совершенствование механизмов выставочно-ярмарочной деятельности и организация бизнес-миссий российских экспортеров в иностранные государства; экспортное образование. Новые возможности для бизнеса; финансовая поддержка экспорта под ключ — страховые, кредитные и гарантийные инструменты. Выступающий: Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».