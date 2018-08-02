Тюменский ремонтно-механический завод прирастет новым цехом

2 августа 2018 года генеральный директор АО «Транснефть — Сибирь» Виктор Бронников провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым на производственной площадке Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

В рамках посещения предприятия А. Артюхов ознакомился с его основными направлениями деятельности. Ремонтно-механический завод АО «Транснефть — Сибирь» является одним из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. Одно из новых направлений — выпуск современных очистных систем. В целом номенклатура выпускаемых ТРМЗ изделий насчитывает свыше 1 800 наименований.

Подробно генеральный директор АО «Транснефть — Сибирь» остановился на реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Транснефть — Сибирь», расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. В рамках СПИК завершены проектно-изыскательские работы, разработана проектная и рабочая документация на строительство объекта, проведена внешняя экспертиза документации, получено положительное заключение экспертизы. Строительно-монтажные работы на площадке начаты в апреле 2018 года. В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций сборочно-сварочного цеха и складского комплекса, монтируются кабельные эстакады, прокладываются наружные сети канализации. В работах задействованы 219 человек и 43 единицы техники.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением. В нем появятся машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины и роботизированный сварочный комплекс.

Окончание строительства и ввод производственного комплекса на базе ТРМЗ в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года. Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года.

Новый производственный комплекс даст возможность увеличить объемы производства металлоконструкций с обеспечением требуемой точности и качества изготовления, а также повысит производительность труда. Структура сборочно-сварочного цеха и наполнение его технологическим оборудованием позволит осуществлять полный непрерывный и независимый цикл производства, изготавливать заявленную в специальном инвестиционном контракте продукцию, а также осуществлять перспективные разработки.