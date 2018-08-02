Профессор МГУ рассказал, как рождаемость гениев связана со вспышками звезд

Профессор географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Ретеюм занимается исследованием влияния вспышек сверхновых звезд на биосферу. После некоторых сопоставлений пришел к интересным заключениям.

Профессор географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Ретеюм рассказал «Звезде», что изучает влияние вспышек сверхновых звезд на сосны, растущие в Калифорнии. Вероятность космического воздействия на них увеличивается за счет произрастания в горных районах на высоте 3000 метров.

«Были зафиксированы вспышки семи сверхновых звезд. Последние две — Тихон Брагин наблюдал в 1572, а Иоганн Кеплер в 1604 г. Эти вспышки по геохимическим данным фиксируются в слоях льда и кольцах деревьях. Каким образом они повлияли на жизнь, я посмотрел по кернам (пробам — прим.ред) сосен, которые растут в Калифорнии, поскольку они живут 5-6 тысяч лет. А самая старая вспышка, которая документально зафиксирована в Китае Корее — это 185 год н.э. По данным измерения толщины древесных колец видно, что эти вспышки очень сильно повлияли на их рост», — рассказал «Звезде» профессор.

По его словам, падение прироста было зафиксировано почти во всех популяциях за год до вспышки. После них примерно 10-20-30 лет прирост был меньше обычного. По сути, эти вспышки подавляли прирост деревьев. Поэтому стало интересно, могло ли это повлиять на другие организмы.

«Тут мы можем опереться на исторические данные по Китаю, Японии и отчасти Корее и Европе. По предварительным данным вспышки сверхновых звезд могли повлиять на рождаемость талантливых и гениальных людей. Из предыдущих данных ясно, что большие вспышки сотни тысяч лет назад оказывали влияние на эволюцию. У американских исследователей есть такое предположение, что именно рождение человека, как такового, связано со вспышкой сверхновой звезды», — добавил ученый.

Как утверждает профессор, есть очень много антологий, по которым можно судить сколько поэтов родилось в тот или иной период. В Китае, Корее, Японии на службе императора были специальные астрономы, в задачи которых входило отслеживание вспышек. Их представление, видимо, было основано на многовековом опыте, из которого следует, что вспышки сверхновых звезд могли отрицательно влиять на жизнь людей.

Вспышки на невообразимом расстоянии от земли, влияют на биосферу. Это само по себе очень важно, считает Ретеюм. Если данное явление отразилось на соснах, которые довольно устойчивы, то ясно, что это могло отразиться и на людях. Но все эти предварительные выводы, по словам профессора, требуют дальнейших изучений.