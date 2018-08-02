В Братиславе хотят открыть центр крымских вин

«Мы подготовили уже конкретный договор. В Братиславе один из моих коллег имеет гостиницу, которая называется «Крым». Мы сейчас договорились с крымскими бизнесменами, что можем в этой гостинице сделать центр крымских вин, где будет дегустация и продажа вин не только для Словакии, но и всей Европы», — сказал Марчек на встрече словацкой делегации с руководством Ялты.

Помимо этого обсуждают вопрос и создания Европейско-крымской торговой палаты для сотрудничества крымского и словацкого бизнеса.