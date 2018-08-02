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В Братиславе хотят открыть центр крымских вин
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В Братиславе хотят открыть центр крымских вин 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, передает РИА Новости.
«Мы подготовили уже конкретный договор. В Братиславе один из моих коллег имеет гостиницу, которая называется «Крым». Мы сейчас договорились с крымскими бизнесменами, что можем в этой гостинице сделать центр крымских вин, где будет дегустация и продажа вин не только для Словакии, но и всей Европы», — сказал Марчек на встрече словацкой делегации с руководством Ялты.
Помимо этого обсуждают вопрос и создания Европейско-крымской торговой палаты для сотрудничества крымского и словацкого бизнеса.
Крым — один из старейших винодельческих регионов мира. Вино в на полуострове делали еще в древнегреческих городах. В новое время вина Крыма были знакомы европейцам. Как сообщали СМИ, до недавнего времени в британской королевской семье были крымские вина, произведенные еще во времена Российской империи.
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