Самые влиятельные символы в мировой истории

Символы — самый международный и вневременной язык. Мы видим их каждый день и примерно знаем, что они обозначают. Однако символы в ходе своей тысячелетней истории могли менять значение на противоположное.

Инь-ян

Время появления: По словам известного российского востоковеда, доктора исторических наук Алексея Маслова символизм инь-ян возможно был заимствован даосами от буддистов в I—III веках: «их привлекала буддийская рисованная символика — и в даосизме появилась своя „мандала“: знаменитые черно-белые „рыбки“ инь и ян».

Где использовался: Концепция Инь-ян явлется ключевой для даосизма и конфуцианства, учение о инь-ян — одна из основ традиционной китайской медицины.

Значения: В «Книге перемен» ян и инь служили для выражения светлого и тёмного, твёрдого и мягкого. В процессе развития китайской философии ян и инь все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного, четного и нечетного и так далее.

Первоначально «инь» означало «северный, теневой», а «ян» — «южный, солнечный склон горы». Позднее «инь» воспринималось как негативное, холодное, темное и женское, а «ян» — как позитивное, светлое, теплое и мужское начало.

Являясь основной (фундаментальной) моделью всего сущего, концепция инь-ян раскрывает два положения, объясняющих природу Дао. Во-первых, всё постоянно меняется. Во-вторых, противоположности взаимодополняют друг друга (не может быть чёрного без белого, и наоборот). Целью человеческого существования, таким образом, является баланс и гармония противоположностей. Не может быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего окончательного, нет конца как такового

Маген Давид

Время появления: Достоверно известно, что гексаграмма широко использовалась ещё в Бронзовом веке (конец IV-начало III тыс. до н.э.) на обширой территории: от Индии до Ближнего Востока.

Где использовался: В Древней Индии гексаграмма называлась Анахатой или Анахатой-чакрой. Шестконечная звезда была известна на древнем Ближнем и Среднем Востоке. В исламской традиции, в Мекке главную мусульманскую святыню — Каабу — традиционно покрывают шелковым покрывалом, на котором изображены шестиугольные звезды. Связывать шестконечную звезду с еврейством стали только в Средневековье, причем в средневековых арабских книгах гексаграмма встречается намного чаще, чем в еврейских мистических трудах, и впервые изображения гексаграммы появляются в еврейских священных книгах именно в мусульманских странах, лишь в XIII веке добравшись до Германии . Шестконечная звезда встречается на флагах мусульманских государств Карамана и Кандара.

Существует предположение, согласно которому гексаграмма была фамильным символом рода Давида аль-Рои, жившего в Иране , одного из претендентов на роль Машиаха. Этим иногда пытаются объяснить происхождение принятого названия гексаграммы: маген Давид, или «щит Давида».

Семейство Ротшильдов, получив дворянский титул, включило маген Давид в свой фамильный герб. Генрих Гейне ставил гексаграмму вместо подписи под своими газетными статьями. Впоследствии она была принята в качестве символа сионистского движения.

Значения: В Индии гексаграмма Анахата символизировала чердечную чакру, перечение мужского (Шива) и женского (Шакти) начал. На Среднем и Ближнем Востоке гексаграмма была символом богини Астарты. Шестиконечная звезда включена в символику Каббалы: два наложенные друг на друга треугольника рассматриваются в качестве наглядного символа сфирот.

В двадцатые годы ХХ века Франц Розенцвейг трактовал маген Давид как символическое выражение своих философских идей о смысле иудаизма и отношениях между Б-гом, человеком и мирозданием.

Связь шестиконечной звезды с евреями окончательно утвердилась вследствие нацистской политики в Германии. Желтый маген Давид стал символом холокоста.

Кадуцей

Время появления: Достоверно время появления кадуцея неизвестно. Очевидно, что это очень древний символ. Он встречается и на памятниках Древней Индии и Древнего Египта , Финикии и Шумера, Древней Греции , Ирана, Рима и даже Мезоамерики.

Где использовался: Кадуцей — и сегодня один из самых распространенных в геральдике символов. В форме кадуцея был жезл глашатаев у греков и римлян (жезл Гермеса). Когда их посылали в неприятельский лагерь, кадуцей был ручательством их неприкосновенности.

В оккультизме кадуцей считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью.

С XIX века изображение кадуцея часто используется в ряде стран (например, в США ) как символ медицины, что является результатом распространённой ошибки по причине его сходства с посохом Асклепия.

Изображение кадуцея как атрибута бога торговли, традиционно используется в символике Торгово-промышленных палат ряда стран мира, в том числе и России . До революции и в несколько периодов после неё перекрещённые кадуцеи использовались как таможенная эмблема.

Значение: Стержень кадуцея символически связан с древом жизни, осью мира, а змеи — с циклическим возрождением Природы, с восстановлением универсального Порядка, когда он нарушается.

Змеи на кадуцее указывают на скрытую динамику в том, что внешне стабильно, символизируют два разнонаправленных потока (вверх и вниз), на связь неба и земли, Бога и человека (крылья на кадуцее также указывают на соединение неба и земли, духовного и материального) — все, что рождается на земле, приходит с неба и, после того как пройдет путь испытаний и страданий, обретет жизненный опыт, должно подняться к небу.

О Меркурии говорится, что он своим посохом — который с тех пор считается символом мира, согласия, — разделил двух дерущихся змей. Дерущиеся змеи — это беспорядок, хаос, их необходимо разделить, то есть различить, увидеть противоположности и объединить, преодолеть их. Тогда, объединившись, они уравновесят Ось мира, и вокруг нее из Хаоса будет создан Космос, гармония. Истина едина, и, чтобы прийти к ней, нужно следовать по прямой дороге, которую символизирует ось кадуцея.

Кадуцей в ведической традиции также трактуется как символ Змеиного Огня, или Кундалини. Обвиваясь вокруг центральной оси, змеи соединяются в семи точках, их связывают с чакрами. Кундалини, Змеиный Огонь, спит в базисной чакре, а когда в результате эволюции просыпается, восходит по позвоночнику по трем путям: центральному, Шушумне, и двум боковым, которые образуют две пересекающиеся спирали, — Пингале (это правая, мужская и активная, спираль) и Иде (левая, женская и пассивная).

Хризма

Время появления: Достоверно неизвестно, но исследователи предполагают, что ещё во время жизни апостолов, то есть в I веке. В христанских гробницах этот символ встречается с III века н.э.

Где использовался: Самое известное использование символа — на лабаруме, государственном знамени императорского Рима. Впервые символ был введён императором Константином Великим после того, как накануне битвы у Мульвийского моста (312 год) он увидел на небе знамение креста.

Лабарум Константина имел на конце древка хризму, а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (слав. « Сим побеждай», букв. «Этим побеждай»). Первое упоминание о лабаруме содержится у Лактанция (ум. ок. 320 года).

Значения: Хризма — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы часто помещают греческие буквы α и ω. Они восходят к тексту Апокалипсиса: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель».

Ряд позднейших исследователей разглядел в буквах Р и Х, заключенных в круг, древний языческий символ Солнца. По этой причине протестанты, как правило, не признают лабарум в качестве исконного христианского символа.

Ом

Время появления: Сам символ появился в период формирования слогового алфавита письма Девана́гари («божественное городское письмо»), то есть в VIII-XII веках.

Где использовался: «Ом» в качестве символа, обозначающего священный звук «Ом» используется в индуизме, джайнизме, буддизме, шиваизме, вишнуизме, йогических практиках. В настоящее время «Ом» уже стал частью попкультуры, его наносят в качестве принта на одежду, делают татуировки. «Ом» изображен на альбомах Джорджа Харрисона , мантра «Ом» звучит в припеве композиции группы The Beatles «Across the Universe» и в саундтреке к фильму «Матрица» в композиции Juno Reactor «Navras»

Значения: В индуистской и ведийской традиции «Ом» — сакральный звук, изначальная мантра, «слово силы». Часто интерпретируется как символ божественной триады Брахмы, Вишну и Шивы. В индуизме «Ом» символизирует три священных текста Вед: Ригведа, Яджурведа, Самаведа, сам по себе является священной изначально мантрой, символизирующей Брахман. Три его составляющих (А, У, М) традиционно символизируют Создание, Поддержание и Разрушение — категории космогонии Вед и индуизма.

В буддизме три звука слова «Ом» могут олицетворять Тело, Речь и Ум Будды, Три тела Будды (Дхармакаю, Самбхогакаю, Нирманакаю) и три драгоценности (Будду, Дхарму, Сангху). Однако буддолог Евгений Торчинов отмечал, что слог «Ом» и подобные слоги («хум», «ах», «хри», «э-ма-хо») «не имеют никакого словарного смысла» и указывал, что эти слоги в отличие от других слогов мантр представляют собой в махаянской традиции «священную непереводимость».

Ихтис

Время и место происхождения: Изображения акронима ΙΧΘΥΣ (с греч. Иисус Христос Божий Сын Спаситель) или символизирующей его рыбы впервые появляются в римских катакомбах во II веке. О широком употреблении данного символа свидетельствует упоминание о нём у Тертуллиана в начале III века: «Мы маленькие рыбки, ведомые нашим ikhthus, мы рождаемся в воде и можем спастись не иначе, как пребывая в воде».

Где использовался: Акроним Ихтис стали использовать первые христиане, поскольку изображения Христа по причине гонений были недопустимы.

Значения: Символика рыбы связывалась в Новом Завете с проповедью апостолов, из которых некоторые были рыбаками. Иисус Христос в Евангелии от Матфея называл своих учеников «ловцами человеков», а Царствие Небесное уподоблял «неводу, закинутому в море и захватившего рыб всякого рода». Ихтис также ассоциировался с Альфой из слов Иисуса Христа: «Я Есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний».

В конце XX века ихтис стал популярным символом среди протестантов в разных странах, а противники креационизма стали пародировать этот знак, наклеивая на свои машины знак рыбы со словом «Дарвин» и маленькими ножками.

Чаша Гигеи

Время и место происхождения: Древняя Греция. III-I тыс. до н.э.

Где использовался: Гигея в греческой мифологии была богиней здоровья, дочерью или женой бога врачевания Асклепия. От её имени произошло слово «гигиена». Часто она изображалась в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши фиалы. Змея была в греческой мифологии также символом богини Афины, которая нередко изображалась в виде Гигеи и наоборот.

Значения: В Древней Греции Гигея олицетворяла принцип справедливой войны за здоровье как свет и гармонию на всех планах. И если Асклепий начинал действовать, когда порядок нарушен, то Гигиея поддерживала порядок-закон, который царит первоначально.

Змея в древних традициях символизировала смерть и бессмертие, добро и зло. Их олицетворял и ее раздвоенный язык, и ядовитость ее укусов наряду с целебным действием яда, и способность гипнотизировать мелких животных и птиц.

Змея изображалась на походной аптечке римского военного врача. В Средние века соединение изображений змеи и чаши на эмблеме использовалось аптекарями итальянского города Падуя, а уже позже этот частный фармацевтический символ превратился в общепринятый медицинский знак.

Чаша со змеей и в наше время считается символом медицины и аптечного дела. Однако в истории медицины разных стран чаще эмблемой врачевания считалась змея, которая обвивается вокруг посоха. Это изображение было принято в середине ВОЗ при ООН на I Всемирной ассамблее в Женеве в 1948 году. Тогда была утверждена международная эмблема здравоохранения, в центре которой помещен посох, обвитый змеей.

Роза ветров

Дата возникновения: Первое упоминание — в 1300 году н.э., но ученые уверены, что символ старше.

Где использовался: Изначально роза ветров использовалась мореходами Северного полушария.

Значение: Роза ветров — векторный символ, придуманный в средние века для помощи мореходам. Роза ветров или компасная роза также символизирует четыре стороны света вместе с промежуточными направлениями. Тем самым она разделяет символическое значение круга, центра, креста и лучей солнечного колеса. В XVIII — XX веках моряки набивали татуировки, изображающие розу ветров, как оберег. Они считали, что такой талисман поможет им вернуться домой. В наше время розу ветров воспринимают как символ путеводной звезды.

Колесо с 8 спицами

Дата возникновения: около 2000 года до н.э.

Где использовался: Египет, Ближний Восток, Азия.

Значение: Колесо — символ солнца, символ космической энергии. Почти во всех языческих культах колесо являлось атрибутом солнечных богов, оно символизировало жизненный цикл, постоянное перерождение и обновление.

В современном индуизме колесо означает бесконечное совершенное завершение. В буддизме колесо символизирует восьмеричный путь спасения, космос, колесо сансары, симметрию и совершенство дхармы, динамику мирных перемен, время и судьбу. Существует также понятие «колесо фортуны», которое означает череду взлетов и падений, непредсказуемость судьбы. В Герма­нии в Средние века колесо с 8 спицами связывалось с Ахтвен, магическим рунным заклинанием.

Во времена Данте Ко­лесо Фортуны изображалось с 8 спицами противополож­ных сторон человеческой жизни, периодически повто­ряющихся: бедность-богатство, война-мир, безвестность-слава, терпение-страсть. Колесо Фортуны входит в Старший Аркан Таро, часто вместе с возносящейся и па­дающей фигурами, как колесо, описанное Боэцием. Карта Таро Колесо Фортуны продолжает изображать эти фигуры.

Уроборос

Дата возникновения: первые изображения уробороса датируются 4200 годом до н.э., но историки считают, что сам символ возник гораздо раньше.

Где использовался: Древний Египет, Древняя Греция, Месоамерика, Скандинавия, Индия, Китай

Значение: Уроборос — змей, пожирающий собственный хвост, символ вечности и бесконечности, а также цикличности жизни, чередования жизни и смерти. Именно так воспринимали уробороса в Древнем Египте и Древней Греции.

В христианстве символ изменил свое значение, так как в Ветхом Завете змей символизировал зло. Таким образом, древние евреи установили между уроборосом и змеем из Библии знак равенства. В гностицизме уроборос олицетворяет одновременно и добро, и зло.

Серп и молот

Дата возникновения: в государственной геральдике — 1918 год.

Где использовался: СССР и различные коммунистические партии мира

Значение: Молот со средних веков являлся ремесленной эмблемой. Во второй половине XIX века молот стал символом европейского пролетариата. В русской геральдике серп означал жатву и урожай, и часто использовался в гербах различных городов. Но с 1918 года эти два знака соединяются в один, приобретая новый смысл. Серп и молот стали символом правящего рабочего класса, союза рабочих и крестьян.

Автором серпа и молота как единого символа стал художник Евгений Камзолкин. Он работал над созданием плаката к празднованию Дня солидарности трудящихся в 1918 году. Мысль к художнику пришла спонтанно.

Момент создания символа был так описан Сергеем Герасимовым , автором знаменитого полотна «Мать партизана»: «Стоящий рядом со мной Евгений Камзолкин, задумавшись, сказал: — А что если попробовать такую символику? — При этом он стал ходить по холсту. — Вот так изобразить серп — это будет крестьянство, а внутри молот — это будет рабочий класс.

Серп и молот в тот же день послали из Замоскворечья в Моссовет, и там отвергли все другие эскизы: молот с наковальней, плуг с мечом, коса с гаечным ключом. Далее этот символ был перенесён на государственный герб Советского Союза, а имя художника было забыто на долгие годы. Вспомнили о нём лишь только в послевоенное время. Евгений Камзолкин жил спокойной жизнью в Пушкино и не претендовал на авторские отчисления за столь котируемый символ.

Лилия

Дата возникновения: в геральдике лилия используется с 496 года н.э.

Где использовался: Европейские страны, особенно — Франция

Значение: По легенде, королю франков Хлодвигу ангел вручил золотую лилию после того, как тот обратился в христианство. Но лилии стали объектом почитания гораздо раньше. Египтяне считали их символом чистоты и невинности. В Германии верили, что лилия символизирует загробную жизнь и искупление грехов. В Европе, до эпохи Возрождения, лилия была знаком милосердия, правосудия и сострадания. Она считалась королевским цветком. Сегодня лилия — устоявшийся знак в геральдике. Последние исследования показали, что геральдическая лилия, в ее классическом виде, на самом деле является стилизованным изображением ириса.

Полумесяц

Дата возникновения: приблизительно 3500 год до н.э.

Где использовался: серп полумесяца был атрибутом почти всех лунных божеств. Он был распространен в Египте, Греции, Шумере, Индии, Византии. После завоевания Константинополя мусульманами, полумесяц стал прочно ассоциироваться с исламом.

Значение: Во многих религиях полумесяц символизирует постоянное возрождение и бессмертие. Христиане почитали полумесяц как знак Девы Марии, а в западной Азии верили, что серп луны является знаком космических сил. В индуизме полумесяц считали символом контроля над умом, а в исламе — божественного покровительства, прироста и возрождения. Полумесяц со звездой означал рай.

Двуглавый орел

Дата возникновения: 4000-3000 год до н.э.

Где использовался: Шумер, Хеттское царство, Евразия.

Значение: В Шумере двуглавый орел имел религиозное значение. Он был солярным символом — одним из образов солнца. Приблизительно с XIII века до н. э. двуглавый орел использовался различными странами и княжествами в качестве герба. Двуглавого орла чеканили на монетах Золотой Орды, в Византии он был символом династии Палеологов, правившей с 1261-го до 1453-й год. Двуглавый орел изображался на гербе Священной Римской Империи. По сей день этот символ является центральным изображением гербов многих стран, в том числе — России.

Пентакль

Дата возникновения: первые изображения датируются 3500 годом до н.э.

Где использовался: Начиная с древних шумеров, этот знак использовала почти каждая цивилизация

Значение: Пятиконечная звезда считается знаком защиты. Вавилоняне использовали ее в качестве оберега от воров, евреи ассоциировали пятиконечную звезду с пятью ранами на теле Христа, а магам средневековой Европы пентакль был известен под названием „печать царя Соломона“. Звезда до сих пор активно используется как в религии, так и в символике разных стран.

Свастика

Дата возникновения: Первые изображения датируются 8000 годом до н.э.

Где использовался: В Восточной Европе, Западной Сибири, Средней Азии, на Кавказе, в доколумбовой Америке. Исключительно редко встречается у египтян. Среди древних памятников Финикии, Аравии, Сирии , Ассирии, Вавилона, Шумера, Австралии , Океании свастика обнаружена не была.

Значение: Слово „свастика“ можно перевести с санскрита как приветствие и пожелание удачи. Значений у свастики, как у символа, великое множество, но самые древние из них — движение, жизнь, Солнце, свет, благополучие. Из-за того, что свастику использовали в фашистской Германии, этот символ начал стойко ассоциироваться с нацизмом, не смотря на изначальный символ знака.

Всевидящее око

Дата возникновения: 1510-1515 гг. н.э., но в языческих религиях символ, подобный всевидящему оку, появился гораздо раньше.

Где использовался: Европа, Азия, Океания, Древний Египет.

Значение: Всевидящее око — это знак всевидящего и всезнающего бога, который наблюдает за человечеством. В Древнем Египте аналогом Всевидящего ока являлся Уаджет (глаз Гора или око Ра), который символизировал различные аспекты божественного устройства мира. Всевидящее око, вписанное в треугольник, являлось символом масонства. Вольные каменьщики почитали число три как символ троицы, а глаз, расположенный в центре треугольника, символизировал сокрытую истину.

Крест

Дата возникновения: приблизительно 4000 г до н.э.

Где использовался: Египет, Вавилон, Индия, Сирия, Персия, Египт, Северная и Южная Америка. После зарождения христианства, крест распространился на весь мир.

Значение: В Древнем Египте крест считался божественным знаком и символизировал жизнь. В Ассирии крест, заключенный в кольцо, был символом бога Солнца. Жители Южной Америке считали, что крест отгоняет злых духов.

С IV века крест переняли христиане, и его значение несколько изменилось. В современном мире крест ассоциируется со смертью и воскрешением, а также со спасением и вечной жизнью.

Анархия

Сочетание „А в круге“ использовалось еще в XVI веке европейскими алхимиками под влиянием каббалистической магии как первые буквы слов: „Альфа и Омега“, начало и конец.

В современной традиции впервые было использовано в испанской секции 1-го Интернационала в качестве обозначения крылатой фразы известного анархиста Ж. Прудона » Анархия — мать порядка» по заглавным буквам «l’anarchie» и « l’ordre».

Пацифик

Знаменитый символ был разработан в 1958 году в Британии в разгар движения против ядерной войны как сочетание символов семафорной азбуки «N» и «D» (первые буквы словосочетания «nuclear disarmament» — ядерное разоружение). Позднее стал использоваться как символ всеобщего примирения и единства человечества.

Карточные масти

В классической (и самой современной) французской колоде символами мастей были четыре знака — черви, пики, бубны, трефы, в том виде, в котором они получили массовое употребление.

Древнейшая европейская колода — итальяно-испанская, перешедшая непосредственно от арабов изображала в место бубнов монеты, вместо пики — меч, вместо красного сердца — кубок, а вместо клевера — палицу.

К современному виду знаки мастей пришли путем постепенной эвфемизации. Так, бубны обозначили деньги как металлические погремушки (раньше бубны были ромбической формы), клевер ранее был желудем, форма пики напоминала листья, что и было отражено в немецкой колоде, а кубок претерпел сложную эволюцию от изображения розы до сердца. Каждая масть символизировала феодальные сословия: купечество, крестьянство, рыцарей и духовенство соответственно.

16. Якорь

Время появления: первые века нашей эры.

Где использовался: Всем известен символ якоря как морская эмблема. Тем не менее, в первые века новой эры якорь был тесно связан с христианством. Для ранних христиан, усматривавших в нем скрытую форму креста, якорь олицетворял надежду на спасение у осторожность, безопасность и прочность.

В христианской иконографии якорь как эмблема безопасности, является главным атрибутом св. Николая Мирликийского — покровителя моряков. Иное значение следует приписать якорю полулегендарного папы Климента (88?—97?). Согласно церковному преданию, в период гонений на христиан язычники навесили папе якорь на шею и утопили его в море. Однако морские волны вскоре расступились, обнажив на дне храм Божий. В этом мифическом подводном храме якобы и было обнаружено тело святого поборника веры. Значения: Существует несколько значений якоря. Якорь является священным предметом, которому приносили жертвы, потому что он нередко был единственным спасением моряков. На монетах Греции, Сириии, Карфагена , Финикии и Рима якорь чаще других изображался как символ надежды.

В искусстве Древнего Рима якорь символизировал радость от возвращения домой после долгого странствия. На могилах I века изображение якоря ассоциировалось с образом церкви как корабля, который несет души по бурному житейскому морю.

Апостол Павел в послании к евреям сравнивал надежду с безопасным и крепким якорем. Греческое слово «ankura» (якорь) ассоциировали с латинским выражением «en kurio», то есть «в Господе. В изобразительном искусстве Ренессанса якорь также означает атрибут надежды. Особой популярностью в в ренессансной живописи пользовалась аллегорическая эмблема, которая изображает дельфина с якорем. Дельфин символизировал скорость, а якорь — сдержанность. Внизу эмблемы стояла надпись: „поспешай медленно“

Олимпийские кольца

Время появления: Олимпийская эмблема была впервые представлена в 1920 году на восьмых летних Олимпийских играх в Антверпене . Где используется: Одна из самых узнаваемых символик во всем мире состоит из пяти колец, уникальность эмблемы состоит в простоте исполнения. Кольца расположены в W-образном порядке, цвета расположены в строгом порядке: голубой, черный, красный, желтый и зеленый. Какие были значения: Есть несколько теорий происхождения и трактования эмблемы Олимпийских игр. Первая и основная версия гласит, что олимпийские кольца символически изображают единение пяти континентов, которое было придумано бароном Пьером де Кубертеном в 1913 году.

До 1951 года существовало убеждение, что каждый цвет соответствует отдельному континенту. Европа обозначалась синим цветом, Африка — черным, Америка красным, Азия желтым, зеленым — Австралия, но в 1951 году решили отойти от такого распределения цветов, чтобы отойти от расовой дискриминации.

Другая версия гласит, что идея пяти разноцветных колец взята у Карла Юнга . В период увлечения китайской философией он соединил круг (символ величия и жизненной энергии) с пятью цветами, отражающими виды энергий (воды, дерева, огня, земли и металла).

В 1912 году психолог ввел новый образ олимпийских соревнований, ведь по его мнению каждый участник олимпийских игр должен был владеть каждым из пяти видов спорта — плаванием (вода — синий цвет), фехтованием (огонь — красный цвет), бегом по пересеченной местности (земля — желтый), конным спортом (дерево — зеленый) и стрельбой (металл — черный) Эмблема пяти колец скрывает глубокий смысл, который раскрывает сущность спорта. В нем заложена идея популяризации олимпийского движения, равноправия каждой страны-участницы, справедливого отношения к спортсмену, здоровой конкуренции.

Циркуль и Наугольник

Время появления: Генри Уилсон Койл в „Масонской энциклопедии“ утверждает, что Циркуль и Наугольник в переплетении появились на печати ложи Абердина в 1762 году. Где используется: При помощи циркуля и наугольника можно изобразить круг, вписанный в квадрат, и это является отсылкой к седьмой проблеме Евклида, квадратуре круга. Но не стоит считать, что Циркуль и Наугольник обязательно отсылают вас к математической задаче, скорее они символизируют стремление человека к достижению гармонии между духовной и физической природой. Значения: В этой эмблеме Циркуль изображает небесный свод, а Наугольник — Землю. Небо символически связано с местом, где Великий Строитель Вселенной чертит свой план, а Земля — это место, где человек выполняет свою работу. Циркуль, совмещенный с Наугольником один из самых распространенных символов масонства.

В центре эмблемы помещается буква G, значение которой многогранно. Одно из значений является сокращением от слова „геометр“. С античных времен квадрат символизировал физическое тело, а круг был символом души. Поэтому становится понятно, что Циркуль и Наугольник символизируют вечную душу во временном теле человека.

Смайлик

Время появления: В 1963 году улыбающуюся рожицу нарисовал американский художник Харви Болл как символ рекламной акции компании State Mutual Life Assurance Cos. of America. На разработку символа у художника ушло 10 минут, и ему заплатили 45 долларов

Где используется: Первый смайлик был прикреплен к булавке, то есть был выпущен в виде значка и его выдали сотрудникам компании State Mutual Life Assurance Cos. of America. Значки со майликами имели огромный успех. Но всемирно известным смайлик стал в 1970-е, когда ему придумали слоган „Have a happy day“. С таким девизом улыбка сразу стала хитом и скоро смайлик появился на эмблемах, открытках, бейсболках и футболках, словом на всем, что можно было продать. Значения: К компьютерному символу »? « изобретение Харви Бола не имеет отношения. Считается, что Скотт Фалман 19 сентября 18982 года первым предложил смайлик в том виде, в котором сегодня используют миллионы людей ежедневно.

Знак доллара

Время появления: Американская валюта появилась в 1785 году. Где используется: Доллар — основная денежная единица не только в США, но и во многих других странах. Поэтому знак $ используется не только для американского доллара, но и валют других стран, с добавлением уточняющих букв. Например: Барбадос — Bds$, Австралия — Au$. Значения: Название «доллар» имеет не просто значение. В его названии лежит слово… «Йоахимсталер», монета XVII века, которая чеканилась в чешском городе Йоахимстале. Для удобства название валюты сократили до «талер». В Дании из-за особенностей языка название монеты произносили как «далер», а в Великобритании его трансформировали из в более привычный нам «доллар».

Если с названием все понятно, то происхождение значка $ по-прежнему остается загадкой. Наиболее похожей на правду считается следующая версия: испанское сокращение «P's», когда-то обозначавшего валюту Испании , песо. От буквы P предположительно осталась вертикальная черта, это позволило увеличить скорость записи, а буква S осталась неизменной. Есть и конспирологическая версия, по которой две черты — это Геркулесовы столбы.

Марс и венера

Время появления: Известный знак Марса ♂и Венеры ♀, заимстованный из астрологии ввел в обиход ботаник Карл Линней в 1751 году для обозначения пола растений. С этих пор эти два символа называют гендерными. Где используется: Символ Венеры ♀ обозначает женское начало и используется для обозначения женщины, женского пола. Соответственно, символ Марса ♂ олицетворяет мужское начало. Какие значения: Первые символы Марса и Венеры появились античности. Женский знак Венеры изображают как кружочек с крестиком, направленным вниз. Его называют «Зеркалом Венеры», этот знак символизирует женственность, красоту и любовь. Мужской знак Марса изображают как кружок со стрелкой, направленной вверх и в право. Марс означает силу бога войны, этот символ также называют «щит и копье Марса»Объединенные символы Венеры и Марса означают гетеросексуальность, любовь между представителями разных полов.