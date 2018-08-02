В Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра

Краснодаре сегодня представили проект реконструкции исторического центра города, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на новостной портал «Кубань 24».

По словам руководителя проекта, архитектора Юрия Щербинина , в нем воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки и архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду.

Однако эти планы еще предстоит оценить не только чиновникам, но и местным жителям.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ