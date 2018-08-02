Ещё
В Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

В Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра 

Мир24 1 час назад
В Краснодаре сегодня представили проект реконструкции исторического центра города, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на новостной портал «Кубань 24».
По словам руководителя проекта, архитектора Юрия Щербинина, в нем воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки и архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду.
Однако эти планы еще предстоит оценить не только чиновникам, но и местным жителям.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ильин день: приметы и поверья на 2 августа Тимати оштрафовали на 20 тыс. рублей за концерт на крыше машины Медики Кыргызстана перед Играми кочевников проводят учения
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить85
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании494
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение