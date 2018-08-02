В Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра 

В Краснодаре сегодня представили проект реконструкции исторического центра города, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на новостной портал «Кубань 24».
По словам руководителя проекта, архитектора Юрия Щербинина, в нем воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки и архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду.
Однако эти планы еще предстоит оценить не только чиновникам, но и местным жителям.
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