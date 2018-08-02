Суд в Чите взыскал с ФСИН компенсацию осужденному за плохую медпомощь

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Ингодинский районный суд Читы взыскал с ФСИН в пользу осужденного 70 тысяч рублей компенсации и обязал руководство колонии организовать консилиум врачей и выполнить все его предписания, сообщила РИА Новости юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

"Сегодня суд также обязал ФКУЗ МСЧ-75 ФСИН России организовать в тюремной Больнице №1 на базе Исправительной колонии №5 консилиум врачей для выработки тактики обследования и лечения осужденного Геннадия Курбанова. После проведения консилиума, согласно решению суда, тюремные медики обязаны провести больному осужденному весь объем рекомендованного обследования и лечения. А 70 тысяч рублей суд взыскал в качестве компенсации за понесенный моральный вред вследствие длительного неоказания надлежащей медпомощи", — сказала юрист.

Она добавила, что просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а сумму в 70 тысяч рублей считает мизерной и «несоизмеримой и неадекватной понесенным глубоким моральным и физическим страданиям».

"Справедливости ради, не могу не сказать, что по региональным меркам сумма в 70 тысяч рублей весьма приличная, есть дело, где осужденному присудили 1 тысячу рублей компенсации за плохую медпомощь. Вместе с тем, общая тенденция такова, что суды пока не берутся присуждать достойные по международным меркам денежные компенсации", — сказала Коптеева.