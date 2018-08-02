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Накопитель энергии для пассажирского транспорта испытают в этом году
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Накопитель энергии для пассажирского транспорта испытают в этом году 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Разработанный предприятием топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» НПО «Центротех» (Новоуральск, Свердловская область) накопитель электричества на основе литий-ионных аккумуляторов в нынешнем году будет опробован на пассажирском транспорте, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"Первый опытный образец накопителя для пассажирского транспорта до конца 2018 года пройдет ходовые испытания", — говорится в сообщении. У «Центротеха» есть соглашение с компанией «Тролза» — крупнейшим российским производителем троллейбусов и электробусов.
Перспективы развития производства накопителей электроэнергии и других новых неядерных бизнесов ТВЭЛ обсуждались в ходе визита генерального директора Росатома Алексея Лихачева в Новоуральск.
Накопители электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов — перспективное направление бизнеса, относящееся к новому поколению технологий в энергетике, электротехнике и транспорте. Основные области применения — пассажирский электротранспорт, внутризаводская и коммунальная спецтехника, системы аварийного и бесперебойного энергоснабжения для социально значимых или изолированных объектов. По экспертным оценкам, суммарный объем российского рынка накопителей электроэнергии к 2030 году составит не менее 18 миллиардов рублей.
Развитием бизнеса Росатома в области систем накопления электроэнергии займётся специализированная компания-отраслевой интегратор в структуре ТВЭЛ. В целом планируется разработка нескольких типов и модификаций накопителей диапазоном электрической ёмкости до 250 киловатт-часов. Ключевыми производственными площадками станут два предприятия ТВЭЛ — НПО «Центротех» и Новосибирский завод химконцентратов, который является крупнейшим в России производителем и экспортером литиевой продукции.
НПО «Центротех» развивает производство аккумуляторов по трем крупным направлениям: для городского, внутризаводского транспорта, а также для помещений. Литий-ионные аккумуляторы обладают рядом преимуществ — в частности, не требуют специального обслуживания, не содержат вредных веществ. Ресурс таких литий-ионных накопителей — до 10 лет, в отличие от свинцовых аккумуляторов, которые работают не дольше двух лет.
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