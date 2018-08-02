Воронежские водители сломали японские «умные светофоры» 

По данным общественников, после запуска системы пропускная способность Московского проспекта снизилась. Японские «умные светофоры» в Воронеже отключили для донастройки, сообщили общественники. Умная техника сдалась почти сразу, рассказал «Вести-Воронеж» сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков в среду, 1 августа. Общественники утверждают, что японские светофоры последние месяцы работали в обычном режиме. В мэрии отключение «умных светофоров» опровергли. Систему продолжают тестировать, пояснили в администрации города. По данным «Города и транспорта», «умные светофоры» отключили в апреле 2018 года, и техника работала в режиме обычных светофоров. По данным компании Kyosan Electric, которая установила в Воронеже «умные светофоры», они увеличили пропускную способность Московского проспекта на 28%. Однако, по данным воронежских общественников, заторы выросли на 26%. — Мы мониторили каждый «умный светофор» и изучили их фазы. Сначала видели, как они прыгают, а потом — что восстановился стандартный режим. Поняли, что систему отключили. Она только ухудшала ситуацию на Московском проспекте. По нашим данным, управляющий комплекс ARTEMIS планируют доработать. Он сходил с ума от того, что на Московском проспекте по трём рядам машины ехали в пять рядов. Не мог понять, почему по более широкому правому ряду движение вдвое быстрее, чем по другим. Из-за этого система начинала принимать неадекватные решения, — рассказал Юрий Новиков. По его мнению, управление движением с помощью плавающих интервалов на Московском проспекте в Воронеже не будет эффективным. — Такая система способна перераспределять движение на дефицитных участках за счет незанятых. А когда и там, и там пробка, она не будет работать. В Воронеже огромный дефицит улично-дорожной сети, у системы нет ресурсов для перераспределения потоков. Только за счёт кого-то — например, пропускать машины по Московскому проспекту за счёт периферийных улиц. Один мой знакомый ждал на Беговой возможности повернуть на Московский проспект 10 минут, потому что «умные светофоры» просто держали зелёный свет для проспекта, наглухо заблокировав и Беговую, и возможность повернуть на неё с Московского проспекта, — рассказал Юрий Новиков. В мэрии сообщили, что «умные светофоры», запущенные в Воронеже зимой 2018 года по федеральной программе российско-японского сотрудничества работают. В муниципальном Центре организации дорожного движения уточнили, что светофоры работают в разное время в разных режимах — обычном или «умном», так как тестирование системы ARTEMIS продолжается. Выводы общественников в мэрии поставили под сомнение. В городской администрации утверждают, что смену режимов так просто отследить не удастся. — Тестирование интеллектуальной системы управления дорожным движением не закончилось. Исследования проводились зимой, весной, продолжаются летом и захватят еще часть осени, чтобы получить общую картину загруженности магистрали и работы «умных светофоров» в разное время года, суток, в разные дни недели и при разных погодных условиях. Собирая данные, система «учится», чтобы работать как регулировщик. При этом, меняя режимы, в мэрии сравнивают результаты, сопоставляя данные пропускной способности Московского проспекта при работе «умных светофоров» и уже привычной для горожан «зелёной волне», — рассказали в мэрии. Результаты тестирования в мэрии рассчитывают получить в ближайшее время. Однако о намерении масштабировать этот опыт глава города Вадим Кстенин заявил еще в январе 2018 года. «Умные светофоры» должны появиться на улицах Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября и Кольцовской. Справка «Умные светофоры» установили на Московском проспекте и части улицы Плехановская в рамках российско-японского сотрудничества по формированию комфортной городской среды и запустили в январе 2018 года. В январе же специалисты компании Kyosan Electric доложили главе региона Александру Гусеву, что пропускная способность Московского проспекта благодаря системе ARTEMIS выросла на 28%. Компания инвестировала в установку 145 светофорных объектов 30 млн рублей, ещё 4 млн вложил в установку опор городской бюджет. Елена Гончарова