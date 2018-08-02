Специальный интегратор в Росатоме займется развитием систем накопления электроэнергии

Накопители электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов — перспективное направление бизнеса, относящееся к новому поколению технологий в энергетике, электротехнике и транспорте. Основные области применения — пассажирский электротранспорт, логистическая внутризаводская и коммунальная спецтехника, системы аварийного и бесперебойного энергоснабжения для социально значимых или изолированных объектов.

Росатом планирует разработать несколько типов и модификаций накопителей, первый опытный образец для пассажирского транспорта до конца 2018 года пройдет ходовые испытания. Весь внутриплощадочный транспорт Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», Новоуральск) в настоящее время переведен на использование литий-ионных аккумуляторов.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактороа в 14 странах, исследовательские реакторы в восьми странах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.