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Специальный интегратор в Росатоме займется развитием систем накопления электроэнергии
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Специальный интегратор в Росатоме займется развитием систем накопления электроэнергии 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Развитием бизнеса Росатома в области систем накопления электроэнергии займется специализированный отраслевой интегратор, созданный в структуре Топливной компании ТВЭЛ, сообщает пресс-служба ТВЭЛа.
"Ключевыми производственными площадками станут два предприятия Топливного дивизиона Росатома — научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО „Центротех“) в Новоуральске Свердловской области, где помимо производства газовых центрифуг активно развиваются технологии неядерного машиностроения, а также Новосибирский завод химконцентратов (ПАО „НЗХК“), который является крупнейшим в России производителем и экспортером литиевой продукции», — говорится в сообщении.
Накопители электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов — перспективное направление бизнеса, относящееся к новому поколению технологий в энергетике, электротехнике и транспорте. Основные области применения — пассажирский электротранспорт, логистическая внутризаводская и коммунальная спецтехника, системы аварийного и бесперебойного энергоснабжения для социально значимых или изолированных объектов.
Росатом планирует разработать несколько типов и модификаций накопителей, первый опытный образец для пассажирского транспорта до конца 2018 года пройдет ходовые испытания. Весь внутриплощадочный транспорт Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», Новоуральск) в настоящее время переведен на использование литий-ионных аккумуляторов.
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактороа в 14 странах, исследовательские реакторы в восьми странах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
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