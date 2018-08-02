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На Всемирной конференции Глобального союза IndustriALL в Санкт-Петербурге принял участие студенческий профком
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На Всемирной конференции Глобального союза IndustriALL в Санкт-Петербурге принял участие студенческий профком 

Управа района Гагаринский 51 минуту назад
Фото: Управа района Гагаринский
В Санкт-Петербурге с 24 по 26 июля 2018 года была проведена Всемирная конференция Глобального союза IndustriALL по энергетике на тему: «Укрепление силы профсоюзов в энергетическом секторе».
Участники на протяжении трех дней работы конференции обсуждали на панельных дискуссиях самые важные профсоюзные темы и актуальные направления работы.
Губкинский университет представляли: председатель студенческого профкома Мария Гусарова, председатель профбюро ФРНиГМ Карим Исмаил, заместитель председателя студенческого профкома по социальному направлению Наталья Лепёхина, и.о. председателя комиссии внешних связей Ольга Лукьянова, председатель совета младших кураторов Валентина Вашечкина, председатель профбюро ФПСиЭСТТ Антон Цыбульский, Елизавета Михедова.
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