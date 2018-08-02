На Всемирной конференции Глобального союза IndustriALL в Санкт-Петербурге принял участие студенческий профком

Участники на протяжении трех дней работы конференции обсуждали на панельных дискуссиях самые важные профсоюзные темы и актуальные направления работы.

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