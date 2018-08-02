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Mazda 6 получила бесплатное обновление Android Auto и Apple CarPlay
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Mazda 6 получила бесплатное обновление Android Auto и Apple CarPlay 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Владельцы Mazda 6 2018 года могут назначить встречу с местными дилерами Mazda, начиная с сентября, чтобы получить бесплатные обновления для Android Auto и Apple CarPlay.
Согласно данным, предоставленным японским производителем, существующим клиентам Mazda 6 с уровнем отделки Touring и выше, будет предлагаться обновление без каких-либо дополнительных затрат. При этом процесс «освежения» аппаратного и программного обеспечения займет примерно два часа. В дополнения к новым преимуществам и возможностям, доступным через смартфон и информационно-развлекательную систему Mazda Connect, для Mazda 6 предоставляется улучшенный USB-порт. Базовая версия включает 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары и задние фонами, информационно-развлекательную систему и двухзонный климат-контроль.
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